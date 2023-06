Правительственная комиссия одобрила расширение границ ТОР «Новоуральск» Свердловской области и ТОР «Саров» Нижегородской области

Source: MIL-OSI Russian Language News

Расширение границ ТОР «Новоуральск» Свердловской области и ТОР «Саров» Нижегородской области одобрено на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам создания ОЭЗ и ТОР в моногородах, прошедшем под руководством Заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

«Мы проводим очередное заседание рабочей группы по вопросу создания территорий опережающего развития и особых экономических зон. Сегодня в стране действует 50 особых экономических зон. Фактический объём инвестиций по проектам составляет почти 900 млрд рублей. Объём налогов, уплаченных резидентами в бюджеты всех уровней, – 176 млрд рублей. 92 ТОР работают в моногородах и ЗАТО. Осуществлено более 262 млрд рублей инвестиций. Количество резидентов, которые реализуют проекты на преференциальных территориях (ТОР и ОЭЗ) без учёта Дальнего Востока и Арктики, составляет более 2,2 тысяч. Этими резидентами создано почти 158 тысяч рабочих мест. На повестке заседания два вопроса. Оба связаны с изменением границ территорий опережающего развития. Мы рассматриваем заявки новых резидентов. Это особенно важно для моногородов и ЗАТО. Все присутствующие понимают, что развивать экономику в этих территориях непросто», – открыл заседание Юрий Трутнев.

О расширении границ двух ТОР доложил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков. Обе территории опережающего развития расположены в закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО).

«Предложения по расширению этих территорий подготовлены для привлечения новых инвесторов. Увеличение площади двух ТОР поможет привлечь в регионы дополнительные инвестиции порядка 4 млрд рублей, создать около 900 рабочих мест. Все участки полностью обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой, производственными и складскими помещениями. Среди инвестиционных проектов, которые предлагаются реализовать – производство металлоконструкций, изготовление запорной арматуры для атомных электростанций, пищевая промышленность, туризм», – отметил Дмитрий Вахруков.

В Новоуральске предлагаемое расширение границ позволит реализовать семь новых инвестиционных проектов. В том числе будут созданы предприятия по производству химических веществ и продуктов, обработке вторичного неметаллического сырья, завод по изготовлению металлических конструкций, производство асфальтобетонных смесей, комплекс по производству кузовов вагонов трамваев. Планируется построить термальный курорт на озере Таватуй. Общий объём инвестиций по проектам составит более 2 млрд рублей инвестиций и будет создано порядка 700 новых рабочих мест.

В Сарове планируется реализация семи новых инвестиционных проектов. Откроют производство по изготовлению запорной арматуры и железобетонных изделий. Модернизируют завод по производству молочной продукции, расширят производство шоколадных изделий, запустят завод по выпуску соков и воды. В том числе планируется открыть медицинский центр. Инвестиции в проекты составят свыше 1,8 млрд рублей, будет создано более 200 рабочих мест.

«Территории опережающего развития были и будут актуальным инструментом поддержки создания новых производств. ТОР «Новоуральск» один из лидеров по количеству резидентов, созданных в периметре присутствия госкорпорации «Росатом». Теперь импульс к развитию получает и территория ТОР «Саров» в столице атомной науки. Решения по изменению границ ТОР, стимулируют нас ещё более активнее участвовать в развитии экономики закрытых городов», – подчеркнул генеральный директор АО «Атом-ТОР» Николай Пегин.

«По итогам 2022 года Нижегородская область заняла третье место в рейтинге состояния инвестклимата АСИ. Расширение границ одной из ключевых преференциальных зон в регионе – ещё один шаг в создании комфортных условий для инвесторов. Интерес к этой территории у инвесторов был всегда, но из-за инфраструктурных и других ограничений развитие ТОР «Саров» долгое время было ограничено.

Сейчас же в состав ТОР планируется включить новые участки. Таким образом, ее площадь будет значительно увеличена», – прокомментировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По итогам совещания Юрий Трутнев поручил Минэкономразвития и АО «Атом-ТОР» проработать меры дополнительной поддержки резидентов, в частности, представить предложения по созданию фонда для поддержки инвестиционных проектов на территории моногородов и ЗАТО.

