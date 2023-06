Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

С 26 по 29 июня на стадионе «Политехник» проходит двенадцатый межрегиональный турнир группы «Б» Высшего дивизиона Национальной студенческой футбольной лиги (Комплексные всероссийские соревнования) сезона 2023 года. Третий круг завершат сборные Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Пермского государственного национального исследовательского университета, Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова (Москва) и Академии Министерства внутренних дел ДНР имени Ф.Э. Дзержинского из Донецка.

На торжественной церемонии открытия проректор по молодёжной политике и коммуникативным технологиям Максим Пашоликов отметил, что рад приветствовать участников соревнований на славной земле Политехнического университета и Санкт-Петербурга: Мы в Политехе всегда уделяем особое внимание не только профессиональному, но и массовому спорту. И в этом большая заслуга не только сотрудников университета, но и студентов. У нас огромное количество спортивных секций, и мы проводим самые разнообразные любительские турниры. К тому же мы активно развиваем инфраструктуру. Участникам соревнований желаю честной игры и, конечно, буду болеть за команду Политеха .

Сегодня с нами на турнире сборная Академии Министерства внутренних дел ДНР имени Ф.Э. Дзержинского из Донецка. И это здорово! К тому же в соревнованиях студенческой лиги участвуют и другие команды, которые представляют новые регионы России. Отныне и навсегда — мы вместе! Очень приятно, что мы проводим турнир на берегах Невы, на поле замечательного стадиона Политеха. Я уверен, что ваша игра будет честной, добросовестной и красивой. А победит, безусловно, сильнейший , — сказал в приветственном слове Заместитель министра юстиции РФ и глава Попечительского совета НСФЛ Али Алханов.

Отрадно, что команды из новых регионов интегрируются в российский футбол. Донецкая команда из-за известных событий добиралась на матч Национальной студенческой лиги в Петербурге целых три дня. Пришлось даже скорректировать календарь игр. Но даже такой долгий переезд не помешал дончанам выиграть в первом матче. Победила на старте турнира и сборная Политеха. Со счетом 1:0 обыграна команда Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. Соревнования продолжатся до 29 июня.

Комплексные всероссийские соревнования в рамках Высшего дивизиона НСФЛ проводятся в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» при финансовой поддержке Министерства спорта, а также при поддержке Министерства науки и высшего образования России и Российского студенческого спортивного союза. Добавим, что домашний тур комплексных всероссийских соревнований НСФЛ входит в список мероприятий проводимых на средства из гранта в 15 миллионов рублей от Министерства науки и высшего образования.

Фотоархив

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI