Около 40 креативных площадок присоединится к акции «День без турникетов»

С 3 по 9 июля в рамках фестиваля «Российская креативная неделя. Москва-фест» пройдет познавательная акция «День без турникетов». Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы. Горожане и туристы смогут увидеть, как работают анимационные и киностудии, мануфактуры, мастерские, модные шоурумы и галереи. Для записи на экскурсию необходимо зарегистрироваться на сайте проекта.

«Впервые экскурсии по креативным предприятиям Москвы в рамках проекта “День без турникетов” организовали в прошлом году. Тогда на 35 площадках побывали больше 2,7 тысячи гостей. В этот раз к познавательной акции присоединятся порядка 40 компаний — представителей индустрии. Они подготовят для посетителей экскурсии и мастер-классы, познакомят с профессиями своих направлений и покажут все этапы производства продукции», — отметила Наталья Сергунина.

Среди новых участников — Дом культуры «Стимул», студия дизайна интерьера, крупная телекомпания и международная образовательная платформа, работающая в области дизайн-мышления — творческого подхода к решению инженерных и деловых задач.

Представители телекомпании встретятся с юными москвичами и их родителями в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ. Гости узнают, какие профессии есть на телевидении, чем занимаются режиссеры монтажа, продюсеры, дизайнеры, программные директора и другие специалисты.

Студия дизайна интерьера покажет экскурсантам разные этапы создания дизайн-проекта — от идеи до реализации.

В Доме культуры «Стимул» пройдут мастер-классы по игре на акустической гитаре. Участников познакомят с ее историей и устройством, а также с теорией и техникой исполнения композиций.

Продюсерский центр пригласит детей на занятия по вокалу, хореографии, актерскому мастерству, сценической речи и игре на музыкальных инструментах. В школе лепки всех желающих научат мастерить украшения из полимерной глины.

Посетителям центра дизайна Artplay расскажут об истории и развитии этого творческого пространства, о работе архитекторов и проектировщиков при создании креативного кластера на территории бывшего завода.

Гости сети кинотеатров «Москино» увидят архив фильмофонда, прослушают лекцию об особенностях хранения пленочного архива и посмотрят анимационный альманах.

Кроме того, свои двери для посетителей откроют киностудия «Союзмультфильм» и мультимедийный развлекательно-развивающий центр «Союзмультпарк», технопарк «Калибр», швейное производство, дизайн-фактория, школа столярного ремесла, галерея, издательство, гастроквартал и другие предприятия.

