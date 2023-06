Новый участок Троицкой линии метро позволит москвичам экономить на поездках в среднем 25–30 минут — Сергей Собянин

Source: MIL-OSI Russian Language News

Утвержден проект планировки участка Троицкой линии метро от станции «Коммунарка» до станции «Кедровая». Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Проектируемый участок «Коммунарка» — «Кедровая» протяженностью 9,3 километра пройдет вдоль Калужского шоссе. Перегон «Коммунарка» — «Сосенки» запланирован в подземном исполнении, далее линия выйдет на поверхность и перед станцией «Кедровая» вновь уйдет в тоннель. На участке построят четыре станции.

Станции «Сосенки», «Летово» и «Десна» будут подземными. Первую планируется построить вблизи одноименной деревни между Калужским шоссе и улицей Старые Сосенки, вторую — около парка «Летова тропа» недалеко от пересечения улиц Летовского Ополчения и Старые Сосенки. «Десна» будет расположена вдоль Калужского шоссе недалеко от деревни с таким же названием. Подземную станцию «Кедровая» построят вблизи жилого комплекса «Новые Ватутинки» в микрорайоне Центральный на 6-й Нововатутинской улице.

«Около проектируемого участка живут и работают порядка 680 тысяч человек. Они смогут экономить на ежедневных поездках в среднем 25–30 минут», — написал Сергей Собянин.

Троицкая линия пройдет от станции ЗИЛ Московского центрального кольца до Троицка. Она обеспечит скоростным рельсовым транспортом жителей новых территорий Москвы. В районах, прилегающих к Ленинскому проспекту на юго-западе города, появится еще одна линия метро.

Линия длиной 42 километра станет одним из самых протяженных радиусов московского метро и самой большой веткой за пределами МКАД. В ее состав войдет 17 станций. Сейчас строится участок Троицкой линии от станции «ЗИЛ» до станции «Коммунарка» общей протяженностью 25,2 километра с 11 станциями. Планируется, что он будет введен в эксплуатацию в 2024 году.

