НИУ ВШЭ и Общество «Знание» запустили Московский городской лекторий

«Сегодня перед НИУ ВШЭ и московским городским отделением Российского общества “Знание” стоит множество важных задач. Мы нацелены на популяризацию науки в Москве и распространение новых знаний с помощью Московского городского лектория. Мы хотим создать условия, которые позволят жителям столицы получить доступ к уникальным экспертам и лекциям», — отметил ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов. Первая лекция Московского городского лектория прошла в Парке Горького. В рамках тематического блока «Искусственный интеллект» выступил Алексей Наумов, заведующий Международной лабораторией стохастических алгоритмов и анализа многомерных данных НИУ ВШЭ. Тема лекции — «Оптимизм перед лицом неопределенности: как искусственный интеллект “обыгрывает” человека».

Новый Московский городской лекторий разделен на два направления — «Мастера» и «Новые лекторы». В направлении «Мастера» ключевыми пространствами для мероприятий станут Парк Горького, Культурный центр ЗИЛ и павильоны ВДНХ, где к микрофону пригласят профессионалов с большим опытом публичных выступлений. Помимо лектория про искусственный интеллект, в ближайшее время начнутся встречи по тематическим блокам «Психология для жизни», «Русский язык как культурный код» и «Медиакоммуникации». Второе направление проекта, «Новые лекторы», задумано специально для спикеров, стремящихся раскрыть в себе талант выступлений перед широкой аудиторией: молодых преподавателей образовательных учреждений, активистов общественных организаций, специалистов из разных отраслей научного и технологического знания. Встречи запланированы в культурных центрах, библиотеках, общественных центрах «Место встречи», пространствах общественных организаций, лекционных аудиториях вузов. Они будут доступны большому количеству жителей столицы. «Новые лекторы» расскажут о личностном развитии, социальной активности, здоровье, профессиональном самоопределении, экологичном образе жизни и медиа. Анонсы лекций — в телеграм-канале и на сайте лектория.

