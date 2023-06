На участке МСД от улицы Маршала Шестопалова до путей Павелецкого направления МЖД благоустраивают территорию

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Прилегающую территорию общей площадью около 50 гектаров благоустраивают на строящемся участке Московского скоростного диаметра (МСД) от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД), сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«На территории, прилегающей к строящемуся участку МСД от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления железной дороги, ведется комплексное благоустройство. По проекту предусмотрено озеленение, установка малых архитектурных форм, устройство пешеходных зон и площадок, что создаст прогулочное и спортивное общественное пространство», — рассказал Андрей Бочкарев.

Все элементы благоустройства имеют единую концепцию с функциональными зонами.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что устройство пешеходной зоны ведется на участке от Кавказского бульвара до подэстакадного пространства на Кантемировской улице.

«Территория разделена на зоны кратковременного пребывания, спортивные площадки, участки озеленения и скейт-парк. Их объединяет прогулочный маршрут и спортивная дорожка», — добавил Юрий Кравцов.

Направление движения пешеходов будет обозначено гранитным мощением. Цветочное оформление выполняется из многолетних растений и декоративных трав с использованием мраморной крошки. Рисунок цветников подчеркивает линии планировочного решения бульвара.

По проекту на участке МСД от улицы Маршала Шестопалова до путей Павелецкого направления МЖД высадят почти 33 тысячи кустарников и около 5,5 тысячи деревьев. Среди них ели, липы, клены, ивы, рябины, спиреи и дерен.

На участке МСД строится 16,9 километра дорог, включая основной ход протяженностью 4,9 километра и 12 километров прилегающей улично-дорожной сети. Запуск движения по нему позволит создать новую связь между районами Москворечье-Сабурово, Царицыно и Бирюлево Западное и улучшить их транспортную доступность. МСД улучшит транспортное обслуживание 48 районов, в которых живут более пяти миллионов человек.

Основной участок МСД от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги готов на 80 процентов

