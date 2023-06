На станции метро «Достоевская» смонтируют пандус

Source: MIL-OSI Russian Language News

На станции «Достоевская» Люблинско-Дмитровской линии метро появится пандус. Как сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы, необходимая документация уже согласована.

«Комплекс мероприятий разделен на подготовительный и основной периоды. В ходе работ будут демонтированы металлический пандус и швеллеры, заменены поврежденные участки гранитного покрытия. Далее будет уложена гранитная плитка и установлен новый пандус на платформу станции», — рассказала Анна Яковлева, председатель Москомэкспертизы.

В столице продолжают реализовывать проекты, направленные на создание безбарьерной среды. Ранее Сергей Собянин отметил, что в городе живет около одного миллиона людей с инвалидностью и в 86 процентах социально значимых объектах Москвы безбарьерная среда уже сформирована.

