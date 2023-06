Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

По Сокольнической линии метро начал курсировать тематический поезд, посвященный 125-летию Московского Художественного театра (МХТ) имени А.П. Чехова.

В вагонах представлена информация об истории театра, начиная от его истоков и заканчивая современностью, а также об актерах, которые многие годы работали в нем. Кроме того, стены вагонов также украшают исторические фото со спектаклей «Три сестры», «Чайка», «Борис Годунов» и других, а также снимки интерьеров театра.

«Поезд будет ходить по Сокольнической линии в течение полугода. За это время пассажиры смогут узнать больше о театре и его истории. Каждый вагон рассказывает об определенном периоде жизни художественного театра — от основателей, Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко, до сегодняшнего дня. Часть вагонов посвящена юбилеям “мхатовской семьи” — 100-летию Музея МХАТ и 85-летию Школы-студии МХАТ», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Названия станций Сокольнической линии будут объявлять актеры МХТ имени А.П. Чехова. Они также озвучили аудиосообщения для пассажиров.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI