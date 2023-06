Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

За месяц на Северном речном вокзале провели 25 церемоний бракосочетания. Об этом рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Северный речной вокзал как локация для выездной регистрации брака стал доступен молодоженам в рамках проекта “Новые адреса счастья” в 2021 году. Тогда прошли первые церемонии, после которых площадка стала пользоваться популярностью. Всего со старта проекта на Северном речном вокзале заключили брак уже 137 пар. Ежегодно мы увеличиваем доступность площадки для молодых. По сравнению с прошлым годом количество слотов времени увеличилось на 30 процентов. Кроме того, в этом году для регистрации брака стали доступны не только субботы, но и будние дни», — отметила Анастасия Ракова.

Торжественные церемонии на Северном речном вокзале проходят вечером с 20:00 до 23:00. В это время локация доступна только для молодоженов и их гостей. После регистрации пара может подняться на смотровую площадку и устроить свадебную фотосессию на фоне Москвы-реки и благоустроенной набережной.

«Третий год подряд московский транспорт участвует в проекте Мэра Москвы “Новые адреса счастья”. Одно из самых популярных мест для регистрации брака — Северный речной вокзал. Чтобы все желающие могли пожениться здесь в удобный для себя день, церемонии теперь проводятся не только в выходные, но и в будние дни. Поздравляем молодоженов, а влюбленных приглашаем сыграть свадьбу в одном из самых красивых и романтичных мест столицы», — добавил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В Москве все желающие могут провести торжественную церемонию на площадках для выездной регистрации в рамках проекта «Новые адреса счастья». Заявление о заключении брака можно подать лично во Дворце бракосочетания № 1, на портале госуслуг или на mos.ru. Размер госпошлины — 350 рублей.

Для столичных молодоженов доступно более 30 локаций для выездных регистраций. Это различные особняки и усадьбы, башни делового центра «Москва-Сити», научно-развлекательный центр «Москвариум», речной трамвайчик, колесо обозрения на ВДНХ, а также станция метро «Маяковская». На ней в рамках открытия летнего сезона поженились три пары. При этом заключить брак можно не только по выходным, но и в будни. Сейчас на необычных площадках регистрируется 25 процентов браков.

Выбрать локацию для проведения выездной церемонии можно на сайте спецпроекта «Новые адреса счастья». Там представлены фото и подробные описания площадок, их расположение на карте Москвы, также есть инструкция по подаче заявления.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI