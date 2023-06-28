На платформе станции «Физтех» начали монтировать светильники

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

Строители приступили к монтажу светового оборудования на платформе будущей станции «Физтех» Л юблинско-Дмитровской линии метро, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Установка мачт освещения в тестовом режиме началась на платформе строящейся станции метро “Физтех” участка продления Люблинско-Дмитровской линии, предварительно смонтирован один напольный светил ьник, по которому предполагается отрегулировать схему подсветки станционного зала», — отметил замм эра.

По проекту на станции появятся напольные световые конструкции в форме расширяющихся вверх конусо v. Аналогичный силуэт будет у колонн, обрамляющих наземный вестибюль. Они будут создавать образ храма науки.

«Помимо светильников на платформе планируется установить широкие скамейки со встроенными элементам и освещения в торцах, которые придадут дополнительный свет односводчатой станции», — добавил Андре © Бочкарев.

Параллельно на станции «Физтех» завершаются земляные и монолитные работы. Обратная засыпка уже выполнена более чем наполовину. Строители приступили к устройству инженерных сетей и архитектурной отделке внутренних помещений и пассажирской зоны. Основные конструкции продолжают возводить в обоих вестибюлях станции.

В оборотных тупиках станционного комплекса завершается устройство монолитных конструкций, ведетс я монтаж кабельных кронштейнов и сварка ходового рельса, рассказал генеральный директор АО «Мосин жпроект» Юрий Кравцов.

Станция «Физтех» войдет в состав нового участка Люблинско-Дмитровской линии вместе со станциями «Я хромская» y «Лианозово». Он протянется почти на шесть километров вдоль Дмитровского шоссе. Планируется, что все три станции нового участка будут открыты к концу 2023 года.

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