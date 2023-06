Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

26 июня начался прием заявок на Всероссийский конкурс видеороликов «Стимул мечты – это сам ты».

Мероприятие проходит в рамках одноименной акции, приуроченной к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Организатор – Федеральное агентство по делам молодежи.

Принять участие в конкурсе могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Для этого нужно опубликовать в социальной сети «ВКонтакте» или на Яндекс.Диске авторский видеоролик о позитивной альтернативе потреблению наркотиков, используя хэштеги #Стимулмоеймечты2023 и #Противнаркотиков2023. После чего подать заявку на сайте Молодежь России, прикрепив ссылку на видеоролик для просмотра конкурсной комиссией. Возраст участников от 18 лет до 35 лет.

По итогам мероприятия экспертная комиссия определит трех победителей и 7 призеров, которые получат ценные призы.

Заявки принимаются до 10 июля.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI