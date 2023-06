Наличные или безналичные: предпочтения россиян в 2022 году

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Безналичные платежи предпочитает все больше жителей страны, показал социологический опрос Банка России. С помощью банковской карты расплачиваются 79% респондентов, мобильным банком пользуются 38%, Систему быстрых платежей выбирают 18%.

Сторонники «пластика» аргументируют свой выбор тем, что карту проще носить с собой (55%) и она позволяет совершать дистанционные операции (34%). Наличные деньги по-прежнему остаются популярной формой сбережений (36%). Многие продолжают использовать наличные при оплате товаров и услуг. Почти четверть опрошенных (24%) делают это по привычке, чуть меньше респондентов (23%) считают, что наличность охотнее принимают в магазинах, а некоторые (11%) уверены, что «живые» деньги более защищены от киберрисков. Подробнее о результатах социологического исследования читайте на сайте Банка России. Фото на превью: MashaSay / Shutterstock / Fotodom

