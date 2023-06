Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В столице выбрали победителя городского конкурса профессионального мастерства «Московские мастера» по профессии «библиотекарь». Им стала Анна Маркина, работающая в библиотеке № 55 государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Объединение культурных центров Северо-Восточного административного округа». Финал прошел 27 июня в Центральной универсальной научной библиотеке имени Н.А. Некрасова.

На конкурс в этом году прислали 35 заявок из 11 объединений культурных центров административных округов и одной самостоятельной библиотеки. На первом этапе участники продемонстрировали знание основ библиотечного дела, книжной индустрии, библиотечного законодательства и кодекса профессиональной этики российского библиотекаря. На втором они рассказали о проблемах в библиотечной отрасли, дали книжные рекомендации. В результате члены жюри определили шесть сильнейших претендентов.

Финалисты представили перед конкурсной комиссией свои проекты — их они придумали непосредственно в день выступления. Победитель получил главный приз — 300 тысяч рублей, библиотекарь, занявший второе место, — 200 тысяч рублей, занявший третье — 150 тысяч рублей.

Подробнее о конкурсе можно узнать на его официальном сайте. В прошлом году победу одержала Екатерина Сосина, библиотекарь I категории из библиотеки № 210 — культурного центра А.Т. Твардовского.

Оператор конкурса — Центральная универсальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова. Его цели — объединение профессионального сообщества, поиск и поддержка талантливых специалистов столичных читален.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI