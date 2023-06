МФТИ усилил позиции в международном рейтинге Nature Index

Source: MIL-OSI Russian Language News

Несмотря на введение блокирующих санкций со стороны США (SDN list) в отношении МФТИ, публикационная динамика университета снизилась меньше, чем у других российских вузов в лидирующей группе, что позволило МФТИ подняться на 3 место по абсолютному показателю в международном наукометрическом рейтинге Nature Index. Большинство университетов и научных организаций Роcсии при этом продемонстрировали ухудшение показателей.

Nature Index рассчитывается на основании данных о публикациях в 145 наиболее известных журналах в области естественных, инженерных и биомедицинских наук. Ежегодно составляются таблицы результатов стран и отдельных организаций. Рейтингование в Nature Index происходит на основании показателя NI – количества публикаций, подсчитанного с учетом вклада каждой страны или организации, определенного дробным счётом. В 2022 году составители Nature Index значительно расширили базу учитываемых журналов, добавив в нее 60 ведущих мировых биомедицинских изданий.

Количество публикаций российских ученых, рассчитанное согласно методике Nature Index, уменьшилось на 19% с 553,08 до 448,19. Россия опустилась на 2 позиции в общем рейтинге. В первой десятке стран не произошло изменений позиций. Наибольший рост показателя продемонстрировал Китай (2 место, +20% NI). Худшая динами в первой десятке – Япония (5 место, -7% NI) и Германия (3 место, -6% NI). Суммарный рост показателя NI для первой десятки составляет 8.9%

Позиции стран и показатели ТОП-10 в рейтинге, а также России за 2020-2022 год

Большинство университетов и научных организаций РФ показали ухудшение показателей Nature Index в связи с дискриминационной политикой отдельных журналов. При этом публикационная динамика МФТИ и Сколтеха снизилась меньше, чем у других организаций в лидирующей группе, что позволило МФТИ переместиться в рейтинге на 3, а Сколтеху на 4 место по абсолютному показателю.

«Статистика рейтинга демонстрирует, что именно ведущие технические университеты страны вносят наиболее существенный вклад в самые высокорейтинговые международные публикации. Кроме того, итоги рейтинга свидетельствуют о том, что несмотря на санкционное давление на нашу страну и отдельные российские вузы, исследования российских ученых остаются востребованным высокорейтинговыми научными изданиями», – подчеркнул ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.

Наибольшее ухудшение публикационных показателей отмечается у ИТМО (- 32%), НИЦ Курчатовский институт (-31%) и СПбГУ (-26%). Из топ-10 институтов по России в 2022 году только 2 продемонстрировали незначительное увеличение показателя – ОИЯИ и ВШЭ.

На основании данных рейтинга Nature Index и статистических данных от организаций можно рассчитать удельный рейтинг научной эффективности, приведенный к численности научно-педагогических работников.

