Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Еще 24 партнера подписали Соглашение о взаимодействии в подготовке кадров по направлению «Беспилотный транспорт» в «Московской технической школе» («МТШ»). Об этом сообщил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Развитие такого сложного и стратегически важного направления, как “Беспилотный транспорт”, требует создания особой образовательной инфраструктуры в партнерстве с высококвалифицированными специалистами. Так, в рамках проекта “Московская техническая школа” мы подписали Соглашение о взаимодействии с 24 ведущими компаниями и вузами. Они будут готовить кадры в сфере беспилотного управления для столичной промышленности», — отметил Владислав Овчинский.

Разработкой образовательных курсов займутся специалисты из Национального исследовательского технологического университета «МИСИС», Московского технического университета связи и информатики, Московского физико-технического института, Московского авиационного института, Государственного научно-исследовательского института авиационных систем и других. Кроме того, в проекте примут участие эксперты столичных предприятий: производителя гражданских беспилотных вертолетов «Аэромакс», авиастроительной корпорации «Иркут», изготовителя систем охраны «БГ-Оптикс» и других.

Ранее инициативу «МТШ» в развитии кадрового потенциала по направлению «Беспилотный транспорт» поддержала компания «Иннопрактика». Владислав Овчинский и первый заместитель генерального директора компании Наталья Попова подписали Соглашение о сотрудничестве в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума.

«Московская техническая школа» — проект Правительства Москвы, созданный в 2021 году. Его цель — повысить квалификацию столичных инженеров в работе с инновационными технологиями, которые оптимизируют производственные процессы и развивают промышленный потенциал. В «МТШ» планируют открыть девять направлений обучения: «Технологии связи», «Аддитивные технологии», «Искусственный интеллект в промышленности», «Промышленный дизайн», «Микроэлектроника и фотоника», «Робототехника и сенсорика», «Цифровые двойники», «Новые производственные технологии» и «Беспилотный транспорт».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI