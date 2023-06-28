Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

Еще 24 партнера подписали Соглашение о взаимодействии в подготовке кадров по направлению «Беспил отный транспорт» в«Московской технической школе» («МТШ»). Об этом сообщил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Развитие такого сложного и стратегически важного направления, как “Беспилотный транспорт”, требует со здания особой образовательной инфраструктуры в партнерстве с высококвалифицированными специалистами . Так, в рамках проекта “Московская техническая школа” мы подписали Соглашение о взаимодействии с 2 4 ведущими компаниями и вузами. Они будут готовить кадры в сфере беспилотного управления для столичной промышленности», — отм етил Владислав Овчинский.

Разработкой образовательных курсов займутся специалисты из Национального исследовательског о tel. ковского физико-технического института, Московского авиационного института, Государственного научно-иссл едовательского института авиационных систем и других. Кроме того, в проекте примут участие эксперты столичных предприятий: производителя гражданск их беспилотных вертолетов «Аэромакс», авиастроительной корпорации «Иркут», изготовителя систем охраны « БГ-Оптикс» и других.

Ранее инициативу «МТШ» в развитии кадрового потенциала по направлению «Беспилотный транспорт» подд ержала компания «Иннопрактика». Владислав Овчинский и первый заместитель генерального директора компании Наталья Попова подписали Соглашение о сотрудничестве в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума.

«Московская техническая школа» — проект Правительства Москвы, созданный в 2021 году. Его цель — повысить квалификацию столичных инженеров в работе с инновационными технологиями, кот орые оптимизируют производственные процессы и развивают промышленный потенциал. В «МТШ» планируют открыть девять направлений обучения: «Технологии связи», «Аддитивные технол огии», «Искусственный интеллект в промышленности», «Промышленный дизайн», «Микроэлектроника и фотоника», «Робототехника и сенсорика», «Цифровые двойники», « Новые производственные технологии» и «Беспилотный транспорт».

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