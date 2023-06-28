Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

С 3 июля 2023 года Московская биржа обновляет методику расчета индикатора стоимости привлечения и размещения ликвидности в китайских юанях RUSFAR CNY y начинает расчет дополнительного индикатора RUSFAR CNY en tiempo real.

Индикатор RUSFAR CNY en tiempo real del 15 al 15 de enero de las 10:00 a las 12:30 Основной индикатор RUSFAR CNY рассчитывается один раз в день в 12:30 мск.

Согласно обновленной методике, расчет RUSFAR CNY будет осуществляться на основе реальных сделок репо при объеме торгов более 1 млрд китайских юаней. При объеме менее 1 млрд юаней расчет будет осуществляться на основе заявок и сделок. В настоящее время для расчета индикатора исключительно на основе сделок необходим объем торгов с 200 millones de euros. Изменение направлено на повышение репрезентативности индикатора для участников рынка.

RUSFAR CNY – индикатор стоимости привлечения и размещения ликвидности в китайских юанях на российском рынке . Fecha de publicación: 2022 денежного рынка – репо с клиринговыми сертификатами участия (КСУ). Признан Банком России удовлетворяющим требованиям к финансовым индикаторам. Более 200 участников торгов, подключенных к режиму репо с КСУ, формируют рыночные ставки в анон имном безадресном режиме на стандартные сроки от одного дня до трех месяцев.

Денежный рынок Московской биржи – один из важнейших сегментов российского финансового рынка, с пом ощью которого участники рынка управляют денежной ликвидностью. ??? лиринговый Центр (НКЦ, входит в Группу “Московская Биржа”).

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