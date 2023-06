Минэкономразвития и МИД России совместно с белорусскими коллегами разрабатывают программу приграничного сотрудничества в рамках Союзного государства

Source: MIL-OSI Russian Language News

азвитию интеграционных процессов в Союзном государстве способствует, в том числе, тесное взаимодействие российских регионов и белорусских областей, а также сотрудничество на муниципальном уровне.

Об этом замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач заявил в ходе круглого стола, посвященного сотрудничеству регионов, районов и городов России и Беларуси. Обсуждение состоялось в рамках X Форума регионов России и Беларуси, который с 26 по 28 июня проходит в Уфе.

«Одна из ключевых составляющих для выстраивания взаимовыгодных и долгосрочных отношений – развитая нормативно-правовая база межрегионального сотрудничества. На сегодняшний день действует 191 соглашение с участием 77-ми российских субъектов. После окончания форума эта цифра значительно увеличится», – отметил замминистра.

В своем выступлении он подробно остановился на нескольких показательных примерах успешного сотрудничества регионов России и Беларуси. В их числе торгово-сервисный центр Минского тракторного завода в Астраханской области, сервисный центр по починке сельхозтехники в Иркутске, проект виртуального торгового дома «Иркутск – Брест» с участием 10 иркутских и 12 белорусских компаний, совместный проект по производству машин и оборудования для сельского хозяйства в Липецкой области.

Замминистра также рассказал об обширной практике сотрудничества между законодательными органами власти регионов России и Беларуси, о богатой договорной основе межмуниципального сотрудничества двух стран и работе над законопроектом, который определяет порядок и условия осуществления муниципального сотрудничества с зарубежными партнерами.

«Надеемся, что впоследствии международное сотрудничество будет играть значимую роль в решении вопросов местного значения. Тем самым сформируется прочная основа для развития отношений России и Беларуси в целом, и между муниципальными образованиями наших стран – в частности, – отметил Дмитрий Вольвач. – На решение вопросов местного значения будет направлена разрабатываемая Минэкономразвития России совместно с МИД России и белорусскими коллегами программа приграничного сотрудничества России и Беларуси. Реализация проектов, направленных на социально-экономическое развитие, в первую очередь, сопредельных российско-белорусских территорий, выведет наше сотрудничество на качественно новый уровень».

Минэкономразвития России совместно с Минэкономики Беларуси проводит активную работу по поддержке межрегиональных проектов. С марта 2022 года действует рабочая группа с участием представителей регионов, муниципальных органов и предпринимательского сообщества двух стран. В результате предприятия из 68 российских субъектов заключили с белорусскими партнерами свыше 3 тысяч контрактов на сумму свыше 80 млрд рублей.

«Наши страны настроены на продолжение работы по всесторонней поддержке регионов. В том числе – по налаживанию производственных цепочек, – резюмировал Дмитрий Вольвач. – Набранные темпы сотрудничества демонстрируют нашу приверженность к достижению общих целей».

