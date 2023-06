Литературные чтения и иммерсивные спектакли: в столице впервые пройдет фестиваль «Усадьбы Москвы»

Source: MIL-OSI Russian Language News

1 июля в столице впервые начинается летний фестиваль «Усадьбы Москвы». Как сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы, он будет проводиться по выходным дням вплоть до 30 сентября и объединит многие объекты культурного наследия города — музей-заповедник «Царицыно», Петровский путевой дворец, усадьбы Остафьево, Свиблово, Воронцово и другие. В определенный день каждый из архитектурно-парковых ансамблей представит свою программу литературных чтений, лекций, иммерсивных спектаклей и мастер-классов.

«Фестиваль пройдет на 15 исторических площадках. Откроется он уже в ближайшие выходные в усадьбах Кусково и Измайлово. В течение трех месяцев москвичей и туристов ждет больше 270 мероприятий. Это экскурсии, встречи с писателями, концерты, творческие занятия и театральные постановки», — уточнила Наталья Сергунина.

Одна из идей проекта — познакомить жителей и гостей столицы с московскими усадьбами. Так, в субботу, 1 июля, в усадьбе Кусково расскажут о формировании ансамбля, покажут иммерсивный спектакль «Закулисье усадебного театра» и организуют тематический пикник «Традиции пикников: от царской России до наших дней». В воскресенье, 2 июля, свою программу представит усадьба Измайлово (в прошлом — владение семьи Романовых). Посетителям прочитают лекцию об истории места, пригласят поучаствовать в мастер-классе по изготовлению украшений и посмотреть интерактивный спектакль молодых артистов о жителях Москвы XVIII века.

9 июля фестиваль принимает усадьба Влахернское-Кузьминки. Цикл мероприятий откроет лекция о классицизме в архитектуре. Затем состоится экскурсия-аудиоспектакль «Воспоминания об усадьбе», участники которой пройдут по самым интересным уголкам старинного имения Голицыных и расположенной рядом парковой зоне. Любителям гастрономии и литературы расскажут, какие блюда подавали к столу в домах известных русских писателей. Завершит день турнир по петанку.

15 июля в музее-заповеднике «Царицыно» для детей и взрослых организуют обзорную экскурсию, открытый урок «Старые правила делового общения: как писали письма в XIX веке» и иммерсивные представления «Русская готика Баженова», посвященное периоду создания знаменитого ансамбля, и «Дачное Царицыно».

Гостям музея-заповедника «Коломенское» 16 июля предложат прогуляться по фруктовым садам, где растут разные сорта яблок, такие как антоновка, грушовка, папировка. Также под открытым небом проведут литературные чтения — прозвучат отрывки из «Повестей Белкина» Александра Пушкина.

В последние выходные месяца участников фестиваля приглашают Петровский путевой дворец и усадьба Покровское-Стрешнево. В августе и сентябре цикл творческих встреч продолжится в особняках Муравьевых-Апостолов и Разумовского, усадьбах Валуево, Воронцово, Остафьево, Измайлово, Влахернское-Кузьминки, Люблино, Кусково, Свиблово, музеях-заповедниках «Коломенское» и «Царицыно», Доме творчества писателей в Переделкине.

Посетить большинство мероприятий можно бесплатно. Необходима предварительная регистрация на сайте.

