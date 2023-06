Исследования Студенческой социологической службы ГУУ выявили высокий рейтинг удовлетворённости выпускников

Source: MIL-OSI Russian Language News

Студенческая социологическая служба Государственного университета управления провела исследования «Качество образования» и «Индекс удовлетворённости выпускников», результаты которых мы представляем вам ниже.

Для исследования «Качество образования» соцслужба провела интервьюирование и анкетирование 314 студентов и 12 преподавателей из ИОМ, ИГУиП, ИИС, ИУПСиБК, ИЭФ, ИМ. Работа была призвана определить мнения студентов и преподавателей относительно качества образования в ГУУ, условий работы и учёбы, а также выявить точки роста и узнать пожелания учащихся и сотрудников вуза.

Среди сильных сторон ГУУ выделялись большое количество различных конференций и форумов, интенсивное научное развитие, наставничество для молодых преподавателей на кафедрах, отношение преподавателей к иностранным студентам и общая удовлетворённость профильными дисциплинами.

Опрошенные определили возможные точки роста, среди которых оснащённость аудиторий техникой и мебелью, зоны отдыха для преподавателей, практикоориентированность лекций и семинаров, непрозрачность конкурса преподавателей и некоторые другие.

Респондентами были внесены несколько конкретных предложений. Например, сократить количество студентов в группе, информировать о требованиях к внешнему виду, ввести новые методы нематериальной мотивации преподавателей и улучшить их связи с ректоратом, расширять сотрудничество с отечественными и иностранными вузами, а также разработать анонимную систему оценивания преподавателей с целью регулированиях конфликтных ситуаций со студентами.

Исследование «Индекс удовлетворённости выпускников» ещё не закончено. Опрошено около 50% респондентов из этой категории. Однако Студенческая социальная служба спешит поделиться позитивными предварительными результатами.

Индекс удовлетворённости вузом составил 23 единицы. Опрошенные отмечали качественные знания и хороших преподавателей, активную студенческую жизнь, организацию личного кабинета, удобное расположение и хорошую территорию кампуса.

Чтобы понять насколько хорошим считается индекс 23, мы попросили доцента кафедры социологии и психологии управления Светлану Гришаеву коротко описать используемую в исследовании систему оценивания.

«По системе NPS результат выше 0 является положительным. Шкала оценивания начинается от -100 и заканчивается 100. При этом надо понимать, что максимальный результат практически недостижим, 100% респондентов никогда не будут довольны абсолютно всеми аспектами своего образования. На практике случаи, когда индекс превышает 30 единиц, достаточно редки, поэтому итог ГУУ можно считать очень впечатляющим. Кроме того, надо добавить, что это пока промежуточный результат. Окончательный итог, по всей видимости, будет даже выше. Студенческая социальная служба планирует сделать это исследование ежегодным, чтобы наблюдать за динамикой удовлетворённости выпускников ГУУ, отмечать возможные изменения и рекомендовать коррекционные меры».

Индекс удовлетворённости своим направлением оказался близок к практическому максимуму и составил 28 единиц. Студенты хвалили каждый свою кафедру и в целом были довольны проектной формой обучения.

В дальнейших планах работы Студенческой социологической службы ГУУ исследования по эффективности скидок на обучения, проблем общежития, работы Студенческого совета и другие. Служба всегда готова выслушать предложения по тематике своих исследований от руководства университета, Студенческого совета или других организаций, чтобы своей работой помогать университету развиваться и улучшать качество образования.

