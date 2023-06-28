Инвестор откроет паркинг на 450 машино-мест в Западном Дегунине

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

Победитель аукциона приобрел здание паркинга более чем на 450 машино-мест в Западном Дегунине и земельные участки под ним, рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Де партамента городского имущества Максим Гаман.

«По итогам аукциона инвестор приобрел у города шестиэтажный паркинг более чем на 450 машино-мест в Западном Дегунине. Общая площадь здания превышает 13 тысяч квадратных метров, а площадь земельных участко в — 0,4 гектара. Новый собственник сможет использовать объект для хранения автотранспорта, разместить там предпр иятие бытового обслуживания, автомастерские или магазины», — рассказал Максим Гаман.

Здание паркинга построено в 2016 году на Пяловской улице в жилом районе со сложившейся многоэт ажной застройкой. Рядом расположены медицинские и социальные учреждения, детские сады и школы.

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