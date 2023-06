Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В 21-й раз в атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости состоялась церемония чествования лучших выпускников вузов Северной столицы. В этом году Политехнический университет представлял Илья Паньков, магистр по направлению «Мехатроника и робототехника».

В 2017 году Илья с отличием окончил физико-математическое отделение Лицея № 1 в Перми. На родине его успехи в учёбе были отмечены знаком «Гордость Пермского края» в номинации «Интеллект». После выпуска вместе с друзьями по лицею молодой человек поехал покорять Санкт-Петербург.

«Мне было интересно заниматься техническими науками, — рассказал Илья. — Когда выбирал направления для дальнейшего обучения, остановился на робототехнике. В пермских вузах тогда её не было, а в Питере нашёл в трёх местах. Выбрал Политех, во-первых, потому что это один из самых красивых университетов, а во-вторых, мне понравилась образовательная программа. И за всё время обучения я не разочаровался. Были интересные предметы и прекрасные преподаватели, которые давали глубокие знания, и я благодарен Политеху за это».

В бакалавриате молодой человек учился на кафедре «Мехатроника и роботостроение (при ЦНИИ РТК)» ИММиТ. В 2021 году стал серебряным призёром всероссийской олимпиады «Я — профессионал» по направлению «Робототехника», что помогло ему без экзаменов поступить в магистратуру Высшей школы автоматизации и робототехники. Одновременно Илья устроился работать инженером-программистом микроконтроллеров в отдел разработки средств связи научно-производственного предприятия «Новые технологии телекоммуникаций». Из-за возросшей нагрузки учиться стало сложнее, но, тем не менее, оценки ниже «5» в зачётку к Илье не просочились. Более того, в 2022 году молодой человек стал победителем олимпиады «Я — профессионал».

Все шесть лет Илья учился на отлично, получал стипендию Правительства РФ, выиграл грант Президента РФ. В 2023 году он стал одним из 19 выпускников, которых Учёный совет Политеха представил к награждению золотой медалью и присвоению почётного звания «Лучший выпускник СПбПУ». И удостоился самой высокой чести — стать лицом Политеха на чествовании лучших выпускников Петербурга 2023 года.

Во время торжественной церемонии в атриуме Петропавловской крепости вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин и председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов вручили 61 лучшему выпускнику благодарственные письма губернатора Санкт-Петербурга и статуэтки сфинксов.

«Позвольте мне по поручению губернатора и от имени правительства Санкт-Петербурга поздравить вас с этим замечательным днём, с одним из самых прекрасных и светлых праздников нашего города, — обратился к выпускникам Владимир Княгинин. — Хорошая работа должна вознаграждаться. Желаю вам запомнить этот день, обязательно сфотографироваться с руководителями ваших вузов и разделить радость с родителями, которые тоже внесли свой немалый вклад в вашу победу. Мы ждём вас в нашем городе на работу, но будем рады, если вы выберете любой другой город нашей страны».

Родители Ильи были с ним рядом на празднике в Петропавловской крепости — они специально приехали из Краснокамска Пермского края. Проректор по образовательной деятельности СПбПУ Елена Разинкина поблагодарила Сергея и Наталью Паньковых за воспитание такого хорошего сына.

«Илья всегда был эрудированным, мне, наоборот, казалось, что мы слишком строги с ним, „Симпсонов“ смотреть не разрешали, мне казалось, что это неправильные какие-то мультики, — смеётся Наталья Панькова. — Мы никогда не ставили никакой цели, просто растили сына и всё. А он вон каким вырос!»

Илья поделился своим секретом отличной учёбы: Главное — настрой и упорство. Мне были интересны предметы, которые я изучал, хотелось узнавать новое, поэтому, даже если приходилось подолгу заниматься, время пролетало незаметно .

Фотоархив

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI