За два года сервисом записи к нотариусу на mos.ru воспользовались более 47 тысяч раз

За два года работы сервиса предварительной записи к нотариусу на портале mos.ru москвичи воспользовались им более 47 тысяч раз. Сервис помогает горожанам заранее спланировать визит к специалисту, выбрать удобные дату и время для посещения, подготовить все документы и получить услугу без ожидания в очереди.

«Запись к нотариусу на mos.ru — простой и удобный онлайн-сервис, с помощью которого можно записаться на получение различных нотариальных услуг — от подачи документов для подготовки к сделке с участием материнского капитала до оформления наследства. Запись открыта на 43 нотариальные услуги. Кроме того, сервис подсказывает перечень документов, которые понадобится взять с собой на консультацию. Это помогает горожанам заранее подготовиться к приему и избежать необходимости посещать нотариальную контору несколько раз. Только с начала 2023 года сервисом воспользовались около 11 тысяч раз, а с начала его работы — более 47 тысяч раз», — отметил Дмитрий Иванов, заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы.

Чаще всего пользователи mos.ru записывались к нотариусу для оформления доверенности или согласия — более 18,6 тысячи раз, наследства — свыше 9,3 тысячи раз и подачи документов для совершения иных нотариальных действий — более 5,1 тысячи раз. Востребованы и услуги по подготовке к сделке с недвижимостью — ею воспользовались более 3,6 тысячи раз, по свидетельствованию верности копий и подлинности подписи на документах (свыше 3,5 тысячи обращений), а также по составлению и оформлению завещаний, за которыми москвичи обращались более двух тысяч раз.

«Услуга становится все более востребованной у жителей, поэтому к сервису регулярно подключаются новые нотариусы. Из 697 московских нотариусов уже 227 работают с сервисом записи на mos.ru. Благодаря этому у жителей есть возможность выбрать ближайшую к дому или работе нотариальную контору», — отметил президент Московской городской нотариальной палаты Константин Корсик.

Как записаться к нотариусу онлайн

Сервис можно найти в разделе «Услуги». В каталоге услуг для жителей нужно выбрать вкладку «Документы», перейти на «Запись на прием к нотариусу» и кликнуть на кнопку «Получить услугу». Далее пользователю предложат выбрать услугу, подходящего нотариуса, удобные дату и время посещения. Сведения о заявителе и его контактные данные будут заполнены автоматически из личного кабинета.

Услугой могут воспользоваться физические лица со стандартной или полной учетной записью на mos.ru. Предварительная запись также доступна представителям юридических лиц и индивидуальным предпринимателям.

Сервис записи к нотариусу на mos.ru заработал в июне 2021 года. Это совместный проект Правительства Москвы и Московской городской нотариальной палаты.

