Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

равовая система Союзного государства – это живой организм, который необходимо дорабатывать, подстраивать под меняющуюся реальность, в которой мы живем.

Об этом замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач заявил в ходе круглого стола, посвященного процессам формирования единой правовой системы Союзного государства. Обсуждение состоялось в рамках юбилейного десятого форума регионов Беларуси и России, который с 26 по 28 июня проходит в Уфе.

Два года назад Россия и Белоруссия приняли обновленную военную доктрину и концепцию миграционной политики Союзного государства, буквально пару месяцев назад – утвердили порядок официального опубликования, обнародования и вступления в силу актов Союзного государства. Президенты двух стран поручили профильным ведомствам разработку концепции безопасности Союзного государства.

«Союзные программы дали старт совместной работе по интенсификации интеграции в Союзном государстве через сближение правовых норм России и Белоруссии. Благодаря им нам удастся решить задачу по созданию единого экономического и правового пространства от Бреста до Владивостока», – подчеркнул замминистра.

Дмитрий Вольвач также отметил, что если в прошлом году речь в основном шла о планируемой работе, о проектах документов, то сейчас уже можно говорить о достигнутых результатах. Завершено практически 80% от всех согласованных мероприятий. В полной мере реализованы 10 из 28 Союзных программ. Суммарно обеими сторонами разработано 197 проектов нормативно-правовых актов, из которых 134 уже приняты, а 63 на стадии разработки.

На сегодняшний момент в Союзном государстве работают механизмы оперативного обмена информацией, которые отслеживают движение транспорта и товаров. Для повышения эффективности таможенного и налогового контроля интегрированы информационные системы контролирующих органов России и Белоруссии в налоговой сфере, для безопасности международных автомобильных перевозок – интегрированы системы транспортного контроля. В промышленную эксплуатацию введена интегрированная система администрирования косвенных налогов, настроена работа в области фитосанитарного и ветеринарного контроля, создано единое правовое поле для устранения регуляторных барьеров в области мирного использования атомной энергии.

Страны подписали договор о гармонизации таможенного законодательства, договор об общих принципах налогообложения по косвенным налогам, соглашение о единых правилах конкуренции и сближению законодательства в антимонопольной сфере. Готовится к подписанию соглашение по обеспечению единых правил в области защиты прав потребителей. В процессе создания находится наднациональный налоговый комитет, который поможет создать равные условия для торговли и ценообразования в Союзном государстве.

«Мы нацелены на продолжение этой большой и важной для наших стран работы – это фундамент дальнейшей интеграции, – отметил Дмитрий Вольвач. – Мы убеждены в необходимости и значимости создания Союзного государства, в котором формируется общее пространство экономики, энергетики, финансов, обороны и безопасности, миграции, гуманитарного сотрудничества, равных прав и свобод граждан. Пространство доверия и поддержки между нашими странами важно держать на таком же высоком уровне, как и сейчас. Особенно в условиях давления недружественных стран».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI