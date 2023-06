Дмитрий Вольвач: в ближайшие пять лет в каждом регионе России откроются торговые дома белорусских производителей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Успешная реализация единой промышленной политики в Союзном государстве требует прочной юридической базы и нормативного регулирования. Россия и Белоруссия вырабатывают единые стандарты, подходы и правила, активно работают над созданием равных условий и гарантий для деятельности хозяйствующих субъектов.

Об этом замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач заявил в ходе круглого стола, посвященного реализации единой промышленной политики и экономической интеграции России и Беларуси. Обсуждение состоялось в рамках X Форума регионов Беларуси и России, который в эти дни проходит в Уфе. На пленарном заседании Форума председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что двум странам удалось выстроить “уникальную систему политических, экономических, деловых и гуманитарных отношений, аналогов которым нет нигде в мире”.

«В развитие существующих договоренностей министерства промышленности России и Белоруссии наращивают кооперационные связи и синхронизируют работы промышленных ведомств и предприятий, а также работают над признанием технологических операций в Союзном государстве», – подчеркнул замминистра. Он напомнил, что подписано межправительственное соглашение о выделении Белоруссии кредита на сумму 105 млрд российских рублей для реализации 20 совместных инвестиционных проектов.

Замминистра проанализировал активную работу стран по межрегиональному сотрудничеству. В ходе визита в Уфу он посетил площадку белорусского предприятия «Амкодор», которое занимается крупным производством по выпуску сельхозоборудования для обработки зерна. Предприятие станет одним из первых резидентов особой экономической зоны «Алга» в Уфимском районе. Это масштабный российско-белорусский проект стоимостью в 800 млн российских рублей, благодаря которому будет создано около 250 новых рабочих мест.

В числе наиболее успешных совместных проектов Дмитрий Вольвач назвал проект по производству лесозаготовительной техники в Карелии, проект по современному производству кабельной продукции в Московской области, а также деятельность нового торгового дома белорусских производителей в Солнечногорске, объединившего предприятия по производству и реализации товаров легкой промышленности. Согласно пятилетнему плану развития проекта, еще 85 таких торговых домов появится в регионах России.

«Продолжаем совместную работу по укреплению кооперационных связей и наращиванию взаимной торговли. С конца марта 2022 года предприятия из 67 субъектов России заключили с белорусскими партнерами более 3 тысяч контрактов на общую сумму свыше 80 млрд рублей. Тесное межрегиональное сотрудничество наших стран отражается и на показателях совместного товарооборота, – отметил Дмитрий Вольвач. – По итогам 2022 года торговля между Россией и Белоруссией продемонстрировала рост на 13%. При этом российский импорт вырос на 41 %. Россия сегодня больше покупает у Белоруссии, чем продает».

Среди товарных групп российского импорта из Белоруссии наибольший рост по итогам 2022 года показала химическая продукция, продукция машиностроения, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. На 47% выросли поставки средств наземного транспорта, на 54% – поставки котлов, оборудования и механических устройств, на 34% –молочной продукции, птичьих яиц и натурального мёда, на 27 % – мяса и мясных субпродуктов, на 38% пластмасс, в 2 раза выросли поставки каучука и резины.

«За первые четыре месяца текущего года товарооборот продемонстрировал рост на 11 % по отношению к аналогичному периоду прошлого года. При этом российский импорт из Белоруссии вырос на 58%, – привел данные замминистра. – Наша цель – не только заменить импорт, но и создать экспортно-ориентированные отрасли. Россия и Белоруссия активно работают над улучшением условий экспорта и логистики, чтобы обеспечить эффективную и безопасную доставку наших совместно произведенных товаров на международные рынки».

В числе преимуществ России и Белоруссии по развитию промышленных отраслей и достижения задач в сфере импортозамещения замминистра назвал высокий потенциал ресурсов, научный потенциал и квалифицированный трудовой ресурс.

