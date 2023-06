Депозиты в юанях стали доступны в сегменте М-Депозиты и на платформе MOEX Treasury

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Московская биржа предоставила возможность участникам денежного рынка размещать и привлекать средства в китайских юанях в сегменте М-Депозиты и на платформе MOEX Treasury. Клиентам доступны операции сроком до одного года.

Китайский юань стал четвертой валютой, доступной для сделок на рынке депозитных аукционов, в добавление к российскому рублю, доллару США и евро.

Также появилась возможность проводить расчеты по заключенным сделкам на рынке М-Депозиты через Национальный расчетный депозитарий (НРД).

Сергей Титов, директор департамента денежного рынка Московской биржи:

“Сегодня на денежном рынке банкам, брокерам, фондам и коммерческим компаниям доступен широкий набор инструментов привлечения и размещения свободных денежных средств. В частности, мы последовательно развиваем функционал управления юаневой ликвидностью и намерены дальше расширять возможности участников торгов и их клиентов”.

Алина Акчурина, управляющий директор НРД по развитию систем управления обеспечением:

“Расчетная инфраструктура центрального депозитария позволяет выстроить цикл сделки по М-депозитам таким образом, чтобы полностью автоматизировать расчеты, включая перечисление средств, сверку реквизитов, начисление процентов и другие рутинные операции, которые сейчас выполняются вручную. В результате повышается операционная надежность и эффективность, исключается риск ошибки, оптимизируется вся процедура и высвобождаются ресурсы участников сделки для решения профильных задач”.



М-Депозиты – сегмент денежного рынка Московской биржи, позволяющий проводить депозитные аукционы, на которых организатор размещает денежные средства в кредитных организациях. Объем операций в сегменте М-Депозиты за прошедший период 2023 года составил 79,5 млрд рублей.

MOEX Treasury – это единый веб-интерфейс для доступа корпоративных клиентов на денежный, валютный и срочный рынки Московской биржи. С помощью функционала MOEX Treasury компании размещают средства на депозитах с центральным контрагентом и без и используют инструменты валютного рынка для конверсионных операций. Совокупный объем операций через MOEX Treasury за первые пять месяцев 2023 года вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 3 трлн рублей. Сегодня к MOEX Treasury подключены 125 российских компаний.

Расчетная инфраструктура НРД – это системно значимая платформа для участников рынка капитала, к сервисам которой подключено уже более 150 участников. Общий объем проведенных платежей по операциям на платформе превышает 430 трлн рублей.



