Гроза, дождь и град: москвичей предупреждают об ухудшении погоды

Сегодня вечером в Москве ухудшится погода. Синоптики ожидают дождь, местами ливень, в отдельных районах возможна гроза с градом. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Такая погода продержится до вечера четверга, 29 июня.

Жителям города советуют не находиться вблизи деревьев и шатких конструкций. Автомобилистам важно избегать внезапных маневров и не парковать машины рядом с деревьями.

О скоплениях воды на дорогах и во дворах можно сообщить по телефону: +7 495 657-87-03. Если затопило подземный переход, то жалобы принимают в ГБУ «Гормост» по телефону: +7 495 632-58-46. Также можно обратиться в управу района, префектуру округа, на портал «Наш город» и в единый диспетчерский центр по телефону: +7 495 539-53-53.

Вызвать экстренные службы в случае необходимости можно по телефону: 112.

Правила безопасности: как вести себя во время сильного ветра

