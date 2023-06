Госдума приняла законопроект о запуске электронной карты для иностранных туристов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia)

аконопроект, поддержанный депутатами Государственной Думы РФ в третьем чтении, даст право российским банкам открывать счет иностранным туристам и юридическим лицам без их личного присутствия или присутствия представителей. С помощью электронной карты турист сможет бронировать тур, а прибыв в Россию, расплачиваться за услуги и совершать покупки.

Для оформления «карты туриста» российскому банку необходимо будет заключить договор и делегировать иностранному банку или иной иностранной финансовой организации проведение идентификации клиента или его представителя. После прохождения процедуры в своей стране, туристам станет доступно открытие электронные счета в российском банке удаленно. Прибыв в Россию, путешественники смогут получить пластиковую карту.

«Электронная карта туриста – один из инструментов, позволяющих иностранным гражданам сделать отдых в нашей стране комфортнее. Карта туриста, наряду с планируемым запуском электронной визы и соглашений о безвизовых групповых поездках с Китаем и Ираном, будет способствовать росту въездного турпотока», – отметил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

В конце 2022 года курирующий развитие туризма вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил проработать создание платежной карты для иностранных туристов.

