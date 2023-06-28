Город выставил на торги 14 парковочных мест в Обручевском районе

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На торги выставлено 14 парковочных мест на многоуровневой подземной автостоянке в Обручевском районе. Об этом сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Автовладельцы смогут приобрести машино-места площадью от 12,7 до 14,2 квадратного метра в подземном паркинге на юго-западе столицы. Их стоимость определится по итогам онлайн-аукционов, которые пройдут 11 июля. Принять участие в торгах могут все желающие», — рассказал он.

Паркинг расположен в районе с развитой инфраструктурой в окружении жилых домов, административных зданий и офисов по адресу: Ленинский проспект, дом 95б. Рядом находится автосервис, мойка, шиномонтаж, автомобильная заправочная станция и магазины сопутствующих товаров.

Прием заявок завершится 7 июля. Для участия в торгах необходима регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Информация об объектах городской собственности, выставленных на торги, публикуется на инвестиционном портале Москвы. Там же можно ознакомиться с документацией, изучить правила проведения торгов и воспользоваться другими сервисами. Раздел «Имущество от города» ежедневно обновляется, сейчас там представлено более 5,9 тысячи объектов недвижимости.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

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