Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

Город предоставил застройщикам землю для строительства спортивных комплексов в рамках масшта бных инвестиционных проектов. Их общая площадь составит более 200 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-зе мельных отношений Владимир Ефимов.

«С начала 2023 года город без торгов выделил инвесторам восемь земельных участков площадью Boletín 15 ных проектов. Площадь зданий и инфраструктуры превысит 200 тысяч квадратных метров. Договоры аренды земельных участков с застройщиками заключены на пять лет, в течение этого ср ока они должны завершить возведение объектов», — отметил он.

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что спортивные комплексы появятся на западе, севере, северо-западе, юго-востоке и в центр е столицы.

«Например, в Мещанском районе инвестор построит многофункциональный центр с крытыми футбольным и полями, универсальными залами и ледовой ареной. Общая площадь объекта составит 8,7 тысячи квадратных метров. В Раменках появится физкультурно-оздоровительный комплекс с залом для игровых видов спор та и бассейном площадью более шести тысяч квадратных метров», — уточнил Максим Гаман.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с 2016 года город выделил участки для реализации 573 масштабных инвестпроектов: для строительства транспортно-пересадочных узлов, гостиниц, спортивных, образовательных, мед ицинских и промышленных объектов.

В рамках масштабных инвестиционных проектов предприниматели получают участки в аренду без тор гов, а город — новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления в бюджет.

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