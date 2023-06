Городские службы готовы устранять последствия сильного дождя

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за сильного дождя и гроз, которые прогнозируют 28 и 29 июня. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Согласно данным синоптиков, с вечера среды и до конца дня четверга в столице ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах — гроза, причем 29 июня она может сопровождаться ливнем, градом и порывами ветра до 17 метров в секунду. Существует вероятность выпадения до 35 миллиметров осадков, что составляет почти половину месячной нормы, — отметил Петр Бирюков. — В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности, подготовлены силы и средства для ликвидации последствий непогоды, организовано информирование жителей».

Сотрудники коммунальных служб заранее проверяют системы водоотведения. В местах возможного скопления воды размещают спецтехнику, организуют дежурство аварийных бригад Мосводостока и других служб.

«Под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического комплекса, принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий, — рассказал заммэра. — На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад, которые готовы оперативно выехать при повреждении линий электропередачи, падении деревьев и других инцидентах».

Петр Бирюков призвал москвичей при ухудшении погоды быть внимательнее на улице, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили. Водителям следует быть аккуратнее на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров.

