В Рязанском районе появилась общедоступная парковка на 15 машино-мест

На улице Михайлова рядом с владением 4б (строение 1) появилась парковка на 15 машино-мест. Ее обустроили на месте незаконно используемого земельного участка. Об этом сообщил начальник столичной Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

«На территории площадью более 180 квадратных метров при отсутствии правовых оснований была организована складская и коммерческая деятельность. Участок заасфальтировали и огородили по периметру металлическим забором. На въезде был размещен шлагбаум, а также некапитальные строения и склады общей площадью 115 квадратных метров», — рассказал Иван Бобров.

Документов на использование земли не было, разрешения на установку ограждений и возведение построек не выдавались. В результате участок освободили от самостроя, и жители ближайших домов теперь могут беспрепятственно пользоваться новой парковкой.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

