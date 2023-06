В Раменках построят новый учебный комплекс на 325 мест

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В районе Раменки инвестор построит учебный комплекс на 325 мест. Он появится по адресу: проспект Вернадского, владения 10, 10а. Об этом сообщила Анастасия Пятова, председатель Москомстройинвеста.

После завершения работ инвестор передаст учебный комплекс в собственность города.

«Застройщик за счет собственных средств обеспечит строительство учебного комплекса на 325 мест, в составе которого предусмотрена школа на 225 мест и детский сад на 100 мест. В рамках договора объект будет передан городу», — рассказала Анастасия Пятова.

Ввести учебный комплекс в эксплуатацию планируется в 2028 году.

Договоры с застройщиками, которые передают объекты в новых жилых кварталах в собственность Москвы, начали заключать летом 2021 года.

