Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

В районе Раменки инвестор построит учебный комплекс на 325 мест. Он появится по адресу: проспект Вернадского, владения 10, 10а. Об этом сообщила Анастасия Пятова, antes de Москомстройинвеста.

После завершения работ инвестор передаст учебный комплекс в собственность города.

«Застройщик за счет собственных средств обеспечит строительство учебного комплекса на 325 мест, в со ставе которого предусмотрена школа на 225 мест и детский сад на 100 мест. В рамках договора объект будет передан городу», — рассказала Анастасия Пятова.

Ввести учебный комплекс в эксплуатацию планируется в 2028 году.

Договоры с застройщиками, которые передают объекты в новых жилых кварталах в собственность Москв ы, начали заключать летом 2021 года.

Sergey ы

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