В Политехе завершилась Летняя школа

С 15 по 24 июня в Политехе проходила Летняя школа для учеников 9 — 10 классов. В этом году более ста школьников, 40 из которых приехали с разных регионов России, провели десять дней в Политехе. Во время образовательного интенсива участники пробовали себя в качестве специалистов из разных областей, решали задания выбранного трека и знакомились с университетом.

В этом году Летняя школа Политеха включала пять образовательных треков разной направленности. Участники трека «Газ в моторы! Эффективные системы подготовки и реализации газомоторного топлива» изучали основы газовой промышленности, системы производства газомоторного топлива, энергетические установки для сжатия и перемещения газов и проектировали автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию.

Школьники направления «Магия крыла: как и почему летают самолеты» знакомились с основами аэродинамики, проектировали аэродинамические профили и изготавливали их опытные образцы. После этого ребята проводили испытания с помощью компьютеров и реального экспериментального стенда. Оба трека были разработаны Высшей школой энергетического машиностроения Института энергетики

Организатор трека «Цифровые методы проектирования наземных машин и оборудования» — Институт машиностроения, материалов и транспорта. Участники осваивали 3D-моделирование технических объектов в CAD и CAE-программах, изучали аддитивные технологии.

На направлении «Цифровое государство: устойчивое развитие городских территорий» от Высшей школы административного управления Института промышленного менеджмента, экономики и торговли школьники разрабатывали программу благоустройства территории города, применяли современные тренды урбанистики и принципы «бережливого производства», совершенствовали цифровые решения для государственного муниципального управления.

ИПМЭиТ представил и трек «Менеджмент стартапа: от идеи до продукта в руках потребителя», на котором ребята запускали собственный стартап, знакомились с инструментами менеджмента, изучали модели и методы принятия управленческих решений и рассчитывали коммерческую эффективность.

Большое значение на образовательном интенсиве уделялось развитию soft-skills и профориентационной деятельности. Ребята не только решали основные задания, но и участвовали в мастер-классах и лекциях. Также были экскурсии по Политеху и Санкт-Петербургу, а ещё посещение предприятий и компаний города

Образовательный интенсив “Летняя школа Политеха” — это уникальная возможность почувствовать себя студентом университета. Кроме решения заданий и презентации проектов, каждый участник погружается в университетскую среду, заводит новых друзей и развивает гибкие навыки, которым сейчас уделяется много внимания , — отметил сотрудник Центра по работе с абитуриентами СПбПУ Егор Кручинин.

По итогам образовательного интенсива участники презентовали готовые проекты. Победители получили по десять дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в Политех.

Кроме Летней школы, в Политехническом университете проводятся образовательные интенсивы для школьников во время осенних и весенних каникул — «Инженерная лига» и «Вызов Политехника», которые в случае победы засчитываются как индивидуальные достижения при поступлении в СПбПУ. Организатор — Центр по работе с абитуриентами Дирекции непрерывного образования и маркетинговых коммуникаций СПбПУ.

