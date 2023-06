В контакт-центре Стройкомплекса расскажут, как заполнить уведомление о строительстве частного дома

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В России действует уведомительный порядок о начале и окончании возведения объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и домов на садовых участках. Процедура носит упрощенный характер и включает заполнение соответствующих форм заявлений. В этом готовы помочь специалисты единого контактного центра (ЕКЦ) Стройкомплекса, рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

«Не стоит недооценивать важность этой процедуры. В случае нарушения нормативов строительства ИЖС возведенный объект не подлежит регистрации и станет самостроем», — рассказал Сергей Левкин.

С момента установления уведомительного порядка в 2018 году по этой услуге получено более 7260 запросов. Всплеск обращений приходится на весенне-летний период.

Подать уведомление о планируемом строительстве можно несколькими способами. Это личное обращение в уполномоченный орган исполнительной власти, почтовое отправление с уведомлением о вручении. Можно также обратиться в центр «Мои документы» или воспользоваться единым порталом государственных и муниципальных услуг на mos.ru.

Перед подачей уведомления специалисты рекомендуют проверить, не находится ли земельный участок полностью или частично в зоне с особыми условиями использования территории. Ограничения использования земли могут быть связаны, например, с ее расположением в границах приаэродромных территорий, прибрежной защитной полосы или водоохранной зоны, а также с необходимостью проведения на ней государственной историко-культурной экспертизы, то есть археологических раскопок. Все эти сведения можно получить у специалистов ЕКЦ.

Как подать уведомление о планируемом строительстве

Чтобы подать уведомление о планируемом строительстве, необходимо указать полную информацию о застройщике (фамилию, имя и отчество, место жительства и реквизиты документа, удостоверяющего личность). Если застройщиком выступает юридическое лицо, то нужно написать его наименование, место нахождения, государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика.

Кроме того, понадобятся кадастровый номер, адрес или описание местоположения, а также сведения о правах других лиц на этот участок, если они есть. Важно также указать вид разрешенного использования земельного участка и планируемого объекта капитального строительства.

Обязательно указать параметры планируемого дома (высота, количество надземных этажей, площадь застройки, суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен), а также фактический коэффициент плотности застройки.

Заявитель должен отметить, что его объект не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости, и написать почтовый адрес или адрес электронной почты для связи.

При подаче уведомления необходимо приложить следующие документы:

— правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;

— документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика в случае, если уведомление о планируемом строительстве направлено представителем застройщика;

— заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком выступает иностранное юридическое лицо;

— описание внешнего облика объекта ИЖС или садового дома в случае, если его строительство или реконструкция планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, за исключением случая, предусмотренного частью 5 статьи 51.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Как подать уведомление об окончании строительства

В уведомлении об окончании строительства объекта ИЖС или садового дома информация о застройщике и земельном участке заполняется аналогично уведомлению о начале строительства. Однако в этот раз нужно указать параметры уже построенного объекта, включая плотность застройки, высоту, площадь и этажность, а также отступы от границ земельного участка. Заявитель также должен указать сведения об оплате государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав.

Уведомление об окончании строительства служит официальным подтверждением завершения строительства объекта. Оно подтверждает, что дом был построен в соответствии с утвержденными параметрами строительства.

При подаче уведомления об окончании строительства необходимо приложить технический план объекта ИЖС или садового дома. Если земельный участок, на котором построен или реконструирован частный дом, принадлежит двум или более гражданам на праве общей долевой собственности или аренды со множественностью лиц со стороны арендатора, то нужно приложить также заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об определении их долей в праве общей долевой собственности.

Обратиться в единый контактный центр Стройкомплекса Москвы можно по телефону: +7 499 401-01-01 с 08:00 до 20:00, по адресу электронной почты help@str.mos.ru или через электронную форму на сайте Стройкомплекса Москвы и портале «СтроимПросто».

