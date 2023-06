Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

За последние годы детские площадки в столице претерпели заметные изменения. Из места для игр с песочницей и качелями они превратились в пространство для развития физических и познавательных способностей детей разных возрастов.

Современные игровые площадки — важный элемент создания комфортной городской среды. Сегодня они представляют собой многоуровневые комплексы с веревочными парками, горками и скалодромами. На них предусмотрены интерактивные развивающие панели для малышей, тарзанки, зиплайны, памп-треки, скейт-парки для ребят постарше.

Такие площадки появляются во всех районах Москвы в рамках реализации проектов комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений, дворов, парков, а также значимых окружных и общегородских объектов.

Учиться и быть в форме: школы и детские сады

Перед городом стоит задача сделать современные комфортные и безопасные площадки, отвечающие всем потребностям учащихся.

С 2021 года в столице привели в порядок 600 территорий образовательных учреждений — школ и детских садов.

В 2022 году выполнено комплексное благоустройство территорий 200 школ и детских садов, общая площадь которых — свыше 200 гектаров. На них оборудовали более 740 современных детских площадок и около 100 зон для занятий воркаутом, обновили почти 80 футбольных полей и межшкольных стадионов, установили свыше 3,3 тысячи энергоэффективных фонарей.

Годом ранее работы прошли на территориях 400 учреждений — 228 детских садов и 172 школ. Специалисты отремонтировали и создали более 1,6 тысячи детских и свыше 500 спортивных площадок, обустроили 10 межшкольных стадионов.

В этом году планируется провести работы по благоустройству территорий еще более 160 школ и детских садов.

В школах создаются целые спортивные кластеры. Заниматься физической культурой там могут не только учащиеся, но и все желающие. Работы выполняются во время летних каникул во всех административных округах столицы. Завершат их к 1 сентября, чтобы в новом учебном году ребята занимались на обновленных площадках.

В рамках проектов ремонтируют имеющиеся пешеходные дорожки или прокладывают новые, приводят в порядок футбольные, волейбольные и баскетбольные поля, площадки для занятий воркаутом. Кроме того, специалисты устанавливают новую уличную мебель, дополнительно озеленяют территории и, конечно же, создают современные детские площадки и обновляют существующие.

Особое внимание уделяется безопасности — на всех территориях появляются новые системы освещения и видеонаблюдения для комфортных прогулок, игр и занятий спортом по вечерам.

От дома до лесопарка

Разнообразные детские площадки появляются и рядом с жилыми домами. Так, в 2022 году работы по благоустройству прошли в 2593 московских дворах. В этом году планируется привести в порядок более 1,6 тысячи дворов, и в каждом будут обновленные детские игровые зоны.

Игровые площадки создают не только у жилых домов, школ и детских садов, но и на благоустроенных общественных пространствах, в парках, скверах и знаковых объектах.

В 2020 году завершился масштабный проект реконструкции Северного речного вокзала на севере столицы. Вместе с этим привели в порядок прилегающие парк и набережную: максимально воссоздали их исторический облик, отреставрировали скульптуры, озеленили территорию и обустроили современные детские игровые зоны. Их расположение обусловлено изначальной планировкой парка.

Обновленные речные вокзалы и увлекательные маршруты: всё о сезоне навигации — 2023Изучить космос, понаблюдать за пчелами или стать ниндзя: необычные идеи для детских каникул

На территории парка Северного речного вокзала появилась тематическая детская площадка «Волга-Волга». На ней пришвартовался многопалубный теплоход — прототип «Севрюги» с лесенками и элементами для лазанья, спусками и тоннелями, штурвалом и переговорным устройством. На этой же площадке создана песочная фабрика, где можно побывать в роли экскаваторщика или работника конвейера. Кроме того, тут можно поиграть на ксилофоне и аэрофоне.

Почувствовать себя капитаном дальнего плавания маленькие гости могут и в других игровых зонах — площадки в форме кораблей обустроены в парке имени Святослава Федорова и в Детском Черкизовском парке. На набережной канала имени Москвы на севере столицы в 2022 году тоже сделали тематическую площадку в виде большого игрового корабля, смотрящего на водную гладь канала.

Для тех, кому ближе по духу бороздить воздушные просторы, в парке «Ходынское поле» на площади более чем две тысячи квадратных метров обустроена детская площадка «Авиатор» с прототипом самолета Ил-18, в который можно въехать и на инвалидной коляске. Полусферы, расположенные по бокам от него, напоминают облака, и, если смотреть на площадку сверху, то может показаться, что самолет пролетает сквозь них. Она отсылает к прошлому парка, который появился в 2018 году на пустыре ликвидированного в 2003 году Центрального аэродрома имени М.В. Фрунзе. Также есть игровая зона под названием «Восьмерка» — площадка для детей всех возрастов с разнообразными малыми архитектурными формами для физического и интеллектуального развития.

А в парке 50-летия Октября на западе Москвы для детей разного возраста обустроили 12 детских площадок общей площадью 8,1 тысячи квадратных метров, в том числе игровую зону для ребят с ограниченными возможностями здоровья. На одной из них можно стать хозяином целого замка — на площади свыше 640 квадратных метров размещен игровой комплекс в виде замка с горками и элементами скалолазания.

У домов 29–35 на Ленинградском шоссе на детской площадке появился гигантский кубик Рубика, который можно исследовать изнутри. После того как все секреты сооружения будут раскрыты, есть возможность отправиться искать приключения на соседние площадки. Здесь есть и карусель-паутинка, и веревочные лазалки, и множество разнообразных качелей, и большой игровой комплекс из трех кубов с горками и панорамным видом из самой высокой точки. Пока дети заняты покорением вершин, родители могут отдохнуть и подождать своих бесстрашных исследователей на многочисленных лавочках.

Тематических детских площадок в Москве становится все больше. При благоустройстве специалисты всегда принимают во внимание место, где будет располагаться игровая зона.

Так, например, в Терлецком лесопарке на востоке города в 2022 году была создана детская площадка, напоминающая сказочные домики в окружении лесной чащи. На окраине леса возвышается целый детский городок в виде замка с шестью башенками, связанными между собой разнообразными переходами. Все конструкции выполнены из экологичных материалов, а некоторые башенки сделаны в виде больших деревьев.

В лесопарке «Кусково» обустроили сразу девять игровых площадок в сказочной и лесной тематике. Площадки рассчитаны на ребят разного возраста. Здесь установили игровые комплексы с башенками, закрытыми и открытыми горками, канатными лазательными сетками, тоннелями, полосами препятствий, батутами, тарзанками, качелями, каруселями, качалками на пружинах, интерактивными развивающими и музыкальными панелями. Рядом обустроены зоны отдыха для родителей с лавочками под навесами.

Качественная городская среда: Сергей Собянин — о реализации программы «Мой район» в Южном МедведковеПарк «Яуза» станет самым большим по протяженности в Европе — Сергей Собянин

На северо-востоке столицы продолжаются работы по созданию парка «Яуза». В пойме реки Чермянки (приток Яузы) на участке от проезда Дежнева до улицы Молодцова работает панда-парк — веревочный аттракцион. Он занимает 900 квадратных метров. В состав аттракциона входит два маршрута. Для детей оборудован мост с препятствиями, есть веревочный лабиринт, вертикальная сеть «Паук» — все это на высоте 1,5 метра. Для взрослых есть трасса высотой 5,5 метра с вертикальными захватами, спуском по натянутому тросу, вертикальными брусьями «Спираль» и мостом с кочками. Общая протяженность трасс составляет 267 метров. По периметру аттракциона натянута улавливающая сеть для безопасности посетителей. Для тех, кто впервые пришел в веревочный парк, проводится подробное обучение и инструктаж перед началом покорения маршрутов. А на участке парка вдоль Северодвинской улицы создана детская игровая зона с фонтаном, сверху напоминающая ручей, по берегам которого расставлено разнообразное игровое оборудование. На участке от Широкой до Енисейской улицы, на склоне возле кафе, обустроили игровую зону из нескольких ярусов.

В рамках реабилитации парка «Покровское-Стрешнево» на месте гаражей, за границами особо охраняемой природной территории, появился целый спортивный кластер. Его частью стала спортивно-игровая площадка для детей с комплексами для лазанья и прыжков, а также элементами для балансировки, полосой препятствий и батутами. Рядом установлен игровой комплекс «Лазалия». Это двухъярусная конструкция с сетчатым ограждением, на каждом уровне — лабиринты из лазов, переходов и веревочных препятствий, а в их завершении — скатные горки. В самом же парке можно найти тарзанку и даже симулятор скейтборда: специальную полукруглую конструкцию, имитирующую рампу — одну из самых распространенных фигур в скейт-парке.

Две многоуровневые игровые зоны можно найти в парке на набережной Москвы-реки в Капотне. Площадка, состоящая из четырех уровней, находится в самом центре парка. Здесь могут играть малыши до шести лет, для каждого возраста свой уровень. Есть песочница, качели, карусели, балансиры, полосы препятствий и очень большой комплекс для лазанья. Вторая, двухуровневая, площадка расположена около жилых домов. Со второго уровня на первый можно попасть, скатившись с горок, которые размещены на существующем склоне, а еще есть качели, карусели и канатная полоса препятствий.

Москвичи часто сами выступают инициаторами обновления или даже создания новых игровых зон. Например, по просьбам жителей СНТ «Луч» в поселении Рязановском ТиНАО на лесной опушке создан детский игровой городок.

Сергей Собянин рассказал о самых ярких парках ТиНАО

Всего в 2022 году в ТиНАО появилось четыре новых парка, и в каждом — современные большие детские площадки. В парке в поселении Роговском обустроили три современные детские площадки со сказочными домиками и деревянными игровыми комплексами. В парке «Марьинский ручей» в Филимонковском удивят качели высотой пять метров. Игровое пространство в экостиле создали в парке «Природный» в поселении Десеновском в живописном месте — на берегу реки Десны.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI