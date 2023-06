Бизнес на прокачку: для предпринимателей проведут новый обучающий курс

Source: MIL-OSI Russian Language News

Оценить все бизнес-процессы, подобрать подходящие инструменты для их оптимизации, а также подготовить свою команду для предстоящего расширения компании, создания новых услуг и продуктов или выхода на новые рынки — во всем этом предпринимателям и руководителям компаний поможет новый обучающий курс «Бизнес на прокачку», который подготовили в ГБУ «Малый бизнес Москвы». Занятия в онлайн-формате проведет эксперт в систематизации бизнеса, построении отделов продаж и предприниматель Владимир Васьков.

Курс состоит из пяти экспертных онлайн-сессий. Каждая из них будет начинаться в 16:00 и длиться полтора часа. Предприниматели после его прохождения смогут повысить свою личную эффективность и усовершенствовать работу коллектива компании. Для участия в каждом вебинаре нужна регистрация.

«Для завоевания и удержания лидирующих позиций на рынке требуется уделять много внимания и вкладываться в прокачку ресурсов — своих компетенций, умений сотрудников. Важно и технологическое обновление. Все это нужно, чтобы получать высокое качество товаров и услуг и увеличивать прибыль. Московские предприниматели хотят и готовы учиться личной и профессиональной эффективности, маркетингу и менеджменту для развития бизнеса. По данным МБМ, в последние годы эти темы входят в топ запросов на обучение», — отметил руководитель ГБУ «Малый бизнес Москвы» Станислав Иванов.

Занятие «Основы предпринимательства» пройдет 29 июня. Оно подойдет для тех, кто только начинает свое дело. За полтора часа предприниматели ознакомятся с основами ведения бизнеса, определятся с подходящим направлением и подберут рабочие инструменты для запуска стартапа. Лектор раскроет такие темы, как выбор ниши на рынке, постановка цели и достижение показателей эффективности бизнеса. Предприниматели узнают больше об услуге МБМ «Подбор рыночной ниши», которая помогает провести оценку перспектив ведения или масштабирования бизнеса в конкретной сфере.

На вебинаре «Маркетинг», который запланирован на 6 июля, речь пойдет о работе с аудиторией, конкурентами, предложениями и каналами продвижения товаров. Также предприниматели научатся проверять гипотезы по изменению рынка и целевой аудитории. Это будет полезно, поскольку в маркетинге практически вся работа над проектом строится на основе его оптимизации, которая предполагает тестирование различных вариантов и предположений.

13 июля состоится вебинар «Формирование рыночного предложения». Он будет посвящен созданию уникального торгового предложения, тестированию товара и пяти элементам, которые нужны для максимального извлечения прибыли. Согласно концепции 4Р (продукт, цена, место, продвижение), грамотно разработанный продукт, который продается по оптимальной цене в нужном месте с помощью эффективных способов продвижения, привлечет большое количество клиентов. Но именно предприниматель утверждает бизнес-процессы компании, усиливая базовую модель 4Р, что гарантирует устойчивый спрос на товар или услугу.

20 июля на вебинаре «Продажи и инвестиции» предприниматели узнают, какие типы, каналы, скрипты и воронки продаж существуют, а также как их использовать для продвижения бизнеса. Эксперт поделится, как развивать компанию с помощью личных ресурсов, а также сделать ее привлекательной для внешнего финансирования.

Заключительный вебинар по командообразованию состоится 27 июля. Слушатели узнают, как эффективно выстраивать работу с коллективом: что такое грамотный рекрутинг, где искать сотрудников, как проводить собеседования, адаптировать коллег и настраивать внутренние коммуникации, чтобы повысить продуктивность компании.

Обучающий курс проводится для реализации целей нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Подробнее о других обучающих мероприятиях МБМ можно узнать в разделе «Обучение» на портале mbm.mos.ru.

ГБУ «Малый бизнес Москвы» помогает людям открывать и развивать свое дело в Москве. В центрах услуг для бизнеса каждый может узнать об имущественных, образовательных и финансовых мерах государственной поддержки и свободно пользоваться ими.

Для повышения уровня предпринимательских знаний работают следующие программы обучения: «Стартап-школа МБМ», «Прокачай свой бизнес вместе с наставником», «Бизнес-песочница», «Бизнес апгрейд», акселерационные программы, также проходят тематические встречи и мероприятия для открытого общения и обмена опытом между бизнесом и властью.

