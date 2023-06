Альфа-Банк поздравит физтехов на выпускном

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт

Партнер МФТИ Альфа-Банк станет участником главного события лета – выпускного МФТИ. На своем стенде представители банка проведут интерактивные конкурсы, разыграют корпоративный мерч и познакомят выпускников со своими финансовыми инструментами.

Альфа-Банк на протяжении многих лет сотрудничает с МФТИ и приготовил подарок каждому выпускнику Физтеха – дебетовую карту с бесплатным обслуживанием и повышенным кэшбеком. Оформить карту можно на самом выпускном или прямо сейчас по ссылке alfa.me/MIPT

