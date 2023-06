6 проектов студентов НГУ стали победителями конкурса «УМНИК»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Фонд содействия инновациям подвел итоги конкурса «УМНИК» 2022 года. Из 65 заявок, поданных на региональный этап, жюри отобрало 18 финалистов для дальнейшей экспертизы по финансовой поддержке. Все они были одобрены экспертами Фонда и рекомендованы к финансированию, которое составляет 500 тысяч рублей на проект. В число победителей вошли шесть разработок студентов Новосибирского государственного университета, касающиеся фармации, нефтегазовой отрасли, медицинского протезирования, экотехнологий и программирования.

Победители:

«Разработка универсальных наноконтейнеров на основе сывороточных белков крови в качестве системы упаковки и доставки терапевтических препаратов», Евгения Григорьева , Факультет естественных наук.

, Факультет естественных наук. «Разработка модуля ввода-вывода с возможностью программирования путем создания связей между встроенными логическими блоками в реальном времени (IOBoard)», Илья Епишин , Физический факультет, магистратура.

, Физический факультет, магистратура. «Разработка программного обеспечения для интерпретации данных сейсмического мониторинга при разработке месторождений», Глеб Зобнин , Геолого-геофизический факультет.

, Геолого-геофизический факультет. «Разработка гибридного многобраншевого протеза для открытой реконструкции торакоабдоминального отдела аорты», Алексей Лиманский , Институт медицины и психологии В. Зельмана.

, Институт медицины и психологии В. Зельмана. «Разработка программного комплекса для интерпретации данных оптоволоконных систем термометрии (DTS) в нефтегазовой отрасли», Святослав Понасенко , ГГФ, магистратура.

, ГГФ, магистратура. «Разработка твердых низкотемпературных композитных сорбентов для улавливания CO2 из дымовых газов с последующим метанированием по реакции Сабатье», Андрей Шешковас, ФЕН.

— Мой проект посвящен разработке программного обеспечения для мониторинга температур с помощью приборов DTS. Планирую готовое ПО предложить компаниям нефтяной отрасли для решения таких задач, как расчет профиля притока, отслеживание технического состояния скважин и других. Рад, что выиграл грант «УМНИК», поскольку он позволяет покрывать внеплановые траты вроде проведения экспериментов, организации экспедиций, тестирования технологии на реальных скважинах, — поделился с «Комсомольской правдой Новосибирск» Святослав Понасенко, один из победителей конкурса, студент магистерской программы «IT-геофизика» при Передовой инженерной школе НГУ.

Через год грантополучатели должны представить результаты работ – выполнить научно-исследовательскую работу, подать заявку на регистрацию интеллектуальной деятельности, разработать дорожную карту проекта, а также бизнес-план, или подать заявку на конкурс «Студенческий стартап».

Кстати, в прошлом году 25 проектов студентов Новосибирского госуниверситета стали победителями федерального конкурса «Студенческий стартап» и получили финансирование в размере 1 млн рублей на реализацию идеи.

— Новосибирская область является одним из самых активных регионов по участию в молодежных конкурсах Фонда содействия инновациям. Традиционно среди новосибирских вузов самые активные студенты в НГУ, НГТУ и НГАУ, а среди научных институтов – сотрудники ИХБФМ и ИК СО РАН. Федеральный центр отмечает, что заявки из Новосибирской области сильные и качественные, и, как следствие, получают высокий процент одобрения. И мы, как региональные представители Фонда содействия инновациям, помогаем ребятам на всех этапах, от оформления заявки до сдачи отчетности, — прокомментировал директор Новосибирского областного инновационного фонда Александр Николаенко.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI