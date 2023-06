27.06.2023 Szef MON podziękował żołnierzom i pracownikom Dowództwa Generalnego RSZ za profesjonalne wypełnianie swoich obowiązków

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

27 czerwca w Warszawie minister Mariusz Błaszczak wziął udział w uroczystych obchodach święta Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

“Zależy mi na tym, żeby Wojsko Polskie było silne. To jest zresztą moją misją. To jest najlepszy argument wobec wszystkich zagrożeń z jakimi mamy do czynienia na zewnątrz naszego kraju. Naszym zadaniem jest spowodowanie, żeby te zagrożenia nie przeniknęły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Może tak się stać wtedy, kiedy Wojsko Polskie będzie silne. A z roku na rok jest coraz silniejsze. Ta siła związana jest z liczebnością. Możemy powiedzieć, że dziś Wojsko Polskie liczy już ponad 172 tysiące żołnierzy, różnych oczywiście formacji”

– powiedział szef MON podkreślając rolę Dowództwa Generalnego.

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych powstało 1 stycznia 2014 roku. Decyzją MON 21 czerwca ustanowiono święto Dowództwa Generalnego.

“Bardzo się cieszę z obecności dowódcy jednej z dywizji amerykańskich, który jest z nami podczas dzisiejszej uroczystości. Na co dzień żołnierze Wojska Polskiego ćwiczą z żołnierzami amerykańskimi, z żołnierzami brytyjskimi, rumuńskimi, chorwackimi. Tu na ziemi polskiej również są obecni żołnierze kanadyjscy, są obecni żołnierze wojsk sojuszniczych na ćwiczeniach, które są regularnie organizowane. Zadaniem jednym z podstawowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych jest właśnie szkolenie, jest budowanie interoperacyjności”

– podkreślił w swoim wystąpieniu minister M. Błaszczak.

Mówiąc o procesie modernizacji szef MON poinformował, że dziś do Polski przypłynie statek, na pokładzie którego znajdują się czołgi Abrams zakupione dla Wojska Polskiego.

“Możemy powiedzieć, że dziś proces modernizacji wyposażenia Wojska Polskiego przebiega bardzo intensywnie. Chociażby dziś wieczorem do portu Szczecin-Świnoujście przybije statek, na pokładzie którego będą pierwsze czołgi Abrams. Czołgi, które pozyskaliśmy ze Stanów Zjednoczonych. Mamy już wyszkolonych żołnierzy. Dzięki naszej współpracy, głównie z V Korpusem U.S. Army, ale generalnie rzecz biorąc z naszym sojusznikiem amerykańskim, otworzyliśmy Abrams Academy na poligonie w Biedrusku. Przeszkoliliśmy załogi tych czołgów z 1 Warszawskiej Brygady Pancernej. A więc niejako z marszu żołnierze przejmą ten sprzęt, który będzie na wyposażeniu właśnie 1 Warszawskiej Brygady Pancernej”

– mówił podczas spotkania w Dowództwie Generalnym RSZ minister.

>>> GALERIA – Uroczyste obchody święta Dowództwa Generalnego RSZ z udziałem szefa MON

Dowództwo Generalne RSZ odpowiada za bieżące funkcjonowanie i szkolenie wszystkich rodzajów sił zbrojnych (poza Wojskami Obrony Terytorialnej), w tym szkolenie i nabywanie nowych zdolności dla zapewnienia gotowości do obrony integralności terytorialnej RP i bezpieczeństwa obywateli.

OSI MIL