27.06.2023 Rada ds. Zagranicznych z udziałem Sekretarza Stanu Arkadiusza Mularczyka

W dyskusji na temat rosyjskiej agresji wobec Ukrainy wiceminister Mularczyk podkreślił, że przyszłość tego kraju leży w Unii Europejskiej. Zaapelował o podjęcie decyzji w sprawie rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Ukrainą, gdy tylko Kijów wypełni priorytetowe zalecenia Komisji Europejskiej, optymalnie jeszcze w 2023 r.

Wiceminister Mularczyk zwrócił się także o dalsze wsparcie militarne dla Ukrainy, wskazując potrzebę pilnego przyjęcia 8. transzy wsparcia Ukrainy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju (EIP). Wyraził ponadto zadowolenie ze zwiększenia budżetu EIP o 3,5 mld euro. Pozytywnie ocenił przyjęcie 11. pakietu sankcji wobec Rosji oraz podkreślił konieczność dalszego zwiększania presji sankcyjnej i zwalczania obchodzenia sankcji.

Wskazał też na potrzebę przyjęcia dalszych sankcji sektorowych i indywidualnych wobec Białorusi.

Zwrócił uwagę na konieczność wypracowania mechanizmów prawnych umożliwiających dochodzenie roszczeń o zadośćuczynienie za szkody wyrządzone przez państwa agresorów w trakcie konfliktów zbrojnych, zarówno podc ​​zas obecnej agresji rosyjskiej na Ukrainę jak i II wojny światowej.

Wiceminister Mularczyk podkreślił, że podstawą powojennego porządku światowego jest prymat prawa międzynarodowego nad siłą militarną, dlatego agresor musi ponosić koszty swoich działań. Ponadto wezwał Niemcy do podjęcia dialogu i rozwiązania trudnej kwestii odszkodowań pomiędzy państwami członkowskimi UE.

Dyskusja o relacjach Unii Europejskiej z państwami Ameryki Łacińskiej i Karaibów odbyła się w kontekście zaplanowanego na lipiec br. Szczytu Szefów Państw i Rządów Unii Europejskiej oraz Wspólnoty Ameryki Łacińskiej i Karaibów – CELAC. Sekretarz Stanu w polskim MSZ wskazał, że Polska oczekuje przyjęcia podczas Szczytu ambitnej deklaracji, która przyczyni się do podniesienia poziomu relacji pomiędzy państwami UE i CELAC.

Dodał, że w obliczu trwającej rosyjskiej agresji na Ukrainę powinniśmy stale zabiegać na forach wielostronnych o poparcie dla Ukrainy ze strony wszystkich podobnie myślących państw, w tym z regionu Ameryki Łacińskiej i Karaib ow. Podkreślił również potrzebę przeciwstawiania się fałszywej rosyjskiej narracji prezentowanej wobec państw regionu.

W odniesieniu do dyplomacji cyfrowej wiceminister Mularczyk zauważył, że jest ona kluczowym narzędziem promowania europejskich wartości i norm na świecie. Poparł przyjęcie projektu konkluzji Rady dot. dyplomacji cyfrowej. Wskazał też, że Unia Europejska powinna promować globalny dialog cyfrowy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Jak dodał, niezbędna jest też współpraca z sektorem prywatnym, środowiskiem akademickim, organizacjami pozarządowymi oraz młodzieżą.

