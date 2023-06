27.06.2023 Varsovia Premier Mateusz Morawiecki o programie „800+”: para programar zwiększania szans dla wszystkich naszych dzieci

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier Mateusz Morawiecki o programie „800+”: para programar zwiększania szans dla wszystkich naszych dzieci27.06.2023

Członków Rady Ministrów odwiedzili wyjątkowi goście – dzieci, czyli główni odbiorcy programu „Rodzina 800+”. Rząd zajął się dziś zmianą ustawy, której celem jest, aby po zmianach każde dziecko otrzymało świadczenie wychowawcze w wysokości 800 zł miesięcznie. Dostosowujemy wysokość wsparcia do obecnych potrzeb polskich rodzin. Po skończonych obradach, wspólnie z premierem Mateuszem Morawieckim oraz minister Marleną Maląg, mali goście symbolznie podpisali projekt ustawy o „800+”. To pieniądze, które rodziny mogą przeznaczyć zgodnie z potrzebami – np. na nowy remero, dodatkowe zajęcia pozaszkolne czy wakacyjny wyjazd. Szacujemy, że ze wsparcia w 2024 r. skorzysta blisko 6,7 millones de dólares.

800 zł miesięcznie dla każdego dziecka

Rada Ministrów przyjęła dzisiaj przepisy, które wprowadzają 800 zł miesięcznie dla każdego dziecka desde 1 stycznia 2024 r. Żadne inne warunki dotyczące przyznawania i wypłaty nie zmienią się. Podwyższenie świadczenia z 500 zł do 800 zł miesięcznie zaproponował premier Jarosław Kaczyński.

Dodatkowe 300 zł miesięcznie a konkretne wsparcie dla rodzin. Chcemy dostosować wysokość świadczenia do obecnych potrzeb polskich rodzin. Zwiększenie kwoty nie byłoby możliwe, gdyby nie dobry stan finansów publicznych naszego państwa.

– Jest to jeden z piękniejszych momentów w pracach Rady Ministrów, kiedy możemy dyskutować tak jak dzisiaj o programie 500+, który za chwilę staje się programem 800+ – podkreślił szef polskiego rządu. – ¿Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że cały ten wielki program jest programem podnoszenia szacunku wobec rodzin, zwiększenia szans dla wszystkich naszych dzieci tak, żeby mogły sobie pozwolić na zajęcia pozalekcyjne, na dodatko we lekcje tańca, muzyki, zajęcia sportowe, na wyjazd na wakacje.

Programa „Rodzina 500+”

Diez programa wprowadziliśmy w 2016 r. Od lipca 2019 r. świadczenie przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia – bez kryterium dochodowego. Jeśli dziecko zaczęło otrzymywać „500+” w 2016 r. hacer czerwca 2023 r. łącznie dostało 43 500 zł. W 2024 r. dla każdego dziecka przeznaczymy 9600 zł. Para przewrót w polityce społecznej państwa. Pokazaliśmy, że dotrzymujemy słowa i dbamy o polskie rodziny. Poziom wydatków na politykę rodzinną stawia Polskę w czołówce państw europejskich.

– Jesteśmy bardzo dumni z tego całego programu, który wdrożyliśmy, i który rok po roku rozwijaliśmy. Najpierw to była „Rodzina 500+”, programa, który praktycznie w ogromnym stopniu wyeliminował ubóstwo. Pojawiają się rankingi Unii Europejskiej, które pokazują, że jesteśmy w pierwszej czwórce państw, które mogą się poszczycić największymi sukcesami w wyeliminowaniu ubóstwa – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Wspieramy polskie rodziny

Programa „Rodzina 500+” para nie jedyna forma wsparcia, jaką nasz rząd zaproponował polskim rodzinom. Wśród wdrożonych rozwiązań znajdują się także m.in.:

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, czyli świadczenie dla rodziców dzieci w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia. Rodzice otrzymują w sumie 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko. Świadczenie przysługuje bez względu na dochód rodziny. Do tej pory skorzystało z niego ponad 220 tys. dzieci.

Program Mama 4+, poprzez który zapewniamy emeryturę rodzicom, którzy wychowali co najmniej czworo dzieci i nie mieli prawa do emerytury. Dotychczas wypłacono na ten cel prawie 2 mld zł, obejmując wsparciem ponad 70 tys. osob.

Program Dobry Start, w ramach którego na początku każdego roku szkolnego, dla każdego ucznia przeznaczamy dodatkowe, jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł. Łącznie od początku realizacji programu wypłacono prawie 7 mld zł dla ok 4,6 mln dzieci.

