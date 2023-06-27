27.06.2023, 15-31 (enlace) ых рисков ценной бумаги RU000A1057A0 (МЕТАЛИН1P1).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

27.06.2023 15:31

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депо зитов ПАО Московская Биржа 27.06.2023, 15-31 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (desde 105.51) y diapasón оценки рыночных рисков (desde 12834.68 руб ., эквивалентно ставке 10.0 %) ценной бумаги RU000A1057A0 (МЕТАЛИН1P1)

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