«Энергия Вселенной» en библиотеке № 94

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Библиотека № 94 приглашает на просмотр фильма «Энергия Вселенной». Зрители наденут очки виртуальной реальности (VR-очки). С помощью иммерсивной визуализации и реальных изображений картина познакомит с достижениями современной астрономии, самыми передовыми наземными и орбитальными обсерваториями, основами электр омагнитной радиации и природными явлениями, связанными с астрофизикой высоких энергий.

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