Шесть учреждений образования построят в четырех округах Москвы по договорам участия

Город согласовал договоры участия, по которым инвесторы возведут и передадут столице образовательные учреждения в СЗАО, ВАО, ЗАО и ЮАО, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С 2023 по 2028 год на востоке, юге, западе и северо-западе столицы должны появиться еще шесть учреждений образования для более чем 1,8 тысячи учеников и воспитанников. Инвесторы вложат в эти проекты более 5,2 миллиарда рублей. После завершения строительства все объекты будут переданы городу», — рассказал Владимир Ефимов.

В феврале 2021 года Мэр Москвы утвердил новый механизм обеспечения горожан объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Он предусматривает заключение с девелоперами договоров участия в развитии и благоустройстве территории, а именно строительство и передачу городу необходимых сооружений в рамках проектов строительства жилья.

«На северо-западе и востоке столицы согласованы проекты договоров участия, по которым там появится по два образовательных учреждения. Так, на Летной улице инвестор возведет детский сад на 150 мест, а в 3-м Силикатном проезде — комплекс для 500 учеников и воспитанников. Еще один комплекс появится на Тагильской улице, он будет рассчитан на 625 мест. На той же улице построят сад для 175 детей», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Кроме того, в Нагорном проезде на юге столицы застройщик возведет детский сад и блок начальных классов на 225 мест. На Озерной улице в ЗАО появится дошкольное учреждение для 150 воспитанников.

Анастасия Пятова, председатель Москомстройинвеста, добавила, что договоры пока не подписаны — они проходят финальные стадии согласования. В мае компания подписала 14 договоров для строительства 27 социальных объектов в границах старой Москвы.

