Третий наноспутник Политеха отправился в космос

27 июня, в 14:34:49 по московскому времени, с космодрома Восточный стартовала ракета космического назначения «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», гидрометеорологическим космическим аппаратом «Метеор-М» № 2-3 и 42 российскими и иностранными попутными малыми спутниками (кубсатами). Среди них — третий наноспутник образовательного проекта Space Pi . В отличие от первых двух, кубсат Polytech Universe-3 оснащён двигателем.

Советник генерального директора Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Иван Бортник прокомментировал это событие: Петербургский Политех и Фонд несколько лет назад выступили с инициативой по вовлечению российских школьников в науку и технологии. Мы решили подступиться к этой задаче через призму Петра Великого, тем более Политех носит его имя. Все мы помним, как Пётр Первый начинал с потешной флотилии, из которой потом вышли выдающиеся инженеры, адмиралы, конструкторы. По этому принципу мы решили создать космическую флотилию со спутниками школьников. У Петра флотилия тренировалась на озере, у нас же на спутники находятся на высоте 570 км и на площади 500 миллионов квадратных километров. Конечно, мы выстроили хорошие партнёрские отношения с Роскосмосом — без этой помощи запуски были бы невозможны .

По словам Ивана Бортника, с каждым запуском растёт сложность задач, выполняемых наноспутниками: Сейчас с их помощью можно ставить серьёзные эксперименты, проводить исследования, например, наблюдать за Северным морским путём. Благодаря Петербургскому Политеху новые спутники получают серьёзную полезную нагрузку, в том числе автоматизированную идентификацию судов, что крайне важно в условиях импортонезависимости. Также сейчас кубсаты снабжены цветными оптическими камерами, единственными в мире, которые передают снимки в общий доступ абсолютно бесплатно, что, безусловно, отвечает нашей главной задаче — приобщению молодёжи к науке .

Фото: Госкорпорация «Роскосмос»

