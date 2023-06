С 2024 года в России заработает Программа долгосрочных сбережений

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Со следующего года у жителей страны появится новый сберегательный инструмент — Программа долгосрочных сбережений (ПДС). Она позволит гражданам в простой и удобной форме копить, чтобы получать дополнительный доход в будущем, или создать подушку безопасности на случай особых жизненных ситуаций. Госдума приняла законопроект о ПДС во втором чтении.

Чтобы вступить в программу, нужно будет заключить специальный договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ). Гражданин сможет копить самостоятельно за счет собственных добровольных взносов, а также перевести в программу свои ранее сформированные пенсионные накопления. НПФ будет инвестировать эти средства в интересах своего клиента на принципах доходности и безубыточности. ПДС предусматривает государственное софинансирование собственных взносов граждан — до 36 тыс. рублей в год в течение трех лет после вступления человека в программу, а также специальный налоговый вычет — до 52 тыс. рублей ежегодно при уплате взносов до 400 тыс. рублей. Использовать накопленные средства можно на дополнительные периодические выплаты по истечении 15 лет действия договора или при достижении возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины). Внесенные средства граждан будут застрахованы государством на сумму 2,8 млн рублей, что в два раза больше, чем по банковским вкладам. Сформированные в программе сбережения наследуются в полном объеме за вычетом выплаченных средств (за исключением случая, когда ее участнику назначена пожизненная периодическая выплата). Фото на превью: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom

