Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Благодарность Юлии Янковской

Студенты четвёртого курса кафедры градостроительства СПбГАСУ Сергей Рогулёв, Василиса Полехина, Любовь Щеглова и Анна Пономаренко заняли второе место в конкурсе для студентов профильных вузов по номинации «Среда» в рамках Международного выставочно-конкурсного проекта «ФОРМА=ОБРАЗ», посвящённого 95-летию со дня рождения Энди Уорхола.

Конкурс был организован Международной общественной ассоциацией «Союз дизайнеров» и Донским государственным техническим университетом для популяризации истории и практики мирового дизайна. В нём по четырем номинациям участвовали свыше 400 человек, в том числе 48 дизайнеров, архитекторов, художников и фотохудожников из 18 стран и более 40 российских и зарубежных вузов.

Проект реконструкции территории вдоль проспекта Обуховской обороны Санкт-Петербурга Открыть в большом разрешении

Студенты СПбГАСУ под руководством заведующей кафедрой градостроительства Юлии Янковской, доцента Оксаны Песляк и старшего преподавателя Ольги Цепиловой разработали проект реконструкции территории вдоль проспекта Обуховской обороны в Петербурге.

«Проект выполнен по заданию Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга в рамках разработки концепций по преобразованию бывших промышленных и граничащих с ними территорий АО “Невский завод”. Студенты изложили своё видение того, как обеспечить баланс жилой застройки, социальной инфраструктуры, общественных и рекреационных пространств, а также как организовать связь территории с Невой, предусмотреть изменение транспортной инфраструктуры после появления Смоленского моста и нового выхода из станции метро “Елизаровская”. Особенно подчеркну корректность работы студентов в исторической среде и прекрасные графические интерпретации средового подхода – для данного конкурса именно архитектурно-средовое решение, его дизайнерская и ландшафтная проработка оказались решающими», – рассказала Юлия Янковская.

Столь высокая оценка вдохновила ребят на продолжение проектной деятельности и дальнейшее участие в конкурсах, а для Сергея Рогулёва стала очередным достижением: в 2022 г. в этой номинации он был признан победителем, в 2021-м занял второе место. Жюри отметило и профессионализм преподавателей. Так, Юлии Янковской вручено благодарственное письмо за высокопрофессиональную экспертную работу в жюри и содействие в развитии художественного творчества студентов. Юлия Янковская, Оксана Песляк и Ольга Цепилова удостоены диплома лауреатов по номинации «Дизайн-образование».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI