Старейшая станция водоподготовки Москвы отмечает 120-летие — Сергей Собянин

27 июня исполняется 120 лет старейшей станции водоподготовки Москвы — Рублевской. Она снабжает питьевой водой 26 районов, расположенных на западе, северо-западе и в центре столицы, а также ряд населенных пунктов ближнего Подмосковья. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

«Эта станция одна из самых прогрессивных и инновационных. Именно здесь перешли на забор воды с поверхностных источников вместо подземных. На этой станции еще в 1903 году заработала классическая двухступенчатая схема очистки воды. В 2002-м впервые внедрили современную технологию озоносорбции. Загрязнения сначала окисляют озоном, а затем воду очищают с помощью активированного угля», — написал Мэр Москвы.

Сегодня Рублевская станция водоподготовки — это большое автоматизированное производство, работающее 24 часа в сутки семь дней в неделю. За весь процесс, включая работу Истринского гидротехнического узла, отвечают 420 человек.

Качество воды контролируют на всем пути движения — от источников (водохранилищ) до кранов в квартирах москвичей.

В Москве насчитывается четыре станции водоподготовки, а городские водопроводные сети самые длинные в стране. Их протяженность составляет более 13 тысяч километров.

«С 2011 года количество анализов воды, в том числе в водоисточниках, выросло на 30 процентов, а количество контролируемых параметров — на 45 процентов. Благодаря новым технологиям и способам очистки качество воды в городе высокое и полностью соответствует установленным нормативам», — добавил Сергей Собянин.

